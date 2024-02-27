الثلاثاء 27 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير خالد بن سعد

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير خالد بن سعد
27 فبراير 2024 08:58

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

أخبار ذات صلة
"المشرق" يتمم قرضاً مشتركاً بـ 88 مليون دولار لصالح "أغروبنك"
40 قناة تنقل الدوري السعودي إلى 182 دولة

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
السعودية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده
اليوم 09:50
«أسبوع أبوظبي للكوميديا» ينطلق في مايو
الترفيه
«أسبوع أبوظبي للكوميديا» ينطلق في مايو
اليوم 13:31
«أدنوك للتوزيع» تكشف استراتيجيتها للنمو للسنوات الخمس القادمة
اقتصاد
«أدنوك للتوزيع» تكشف استراتيجيتها للنمو للسنوات الخمس القادمة
اليوم 13:26
"المشرق" يتمم قرضاً مشتركاً بـ 88 مليون دولار لصالح "أغروبنك"
اقتصاد
"المشرق" يتمم قرضاً مشتركاً بـ 88 مليون دولار لصالح "أغروبنك"
اليوم 13:01
«الأبيض» يُقلص مدة معسكر أبوظبي قبل مواجهة اليمن
الرياضة
«الأبيض» يُقلص مدة معسكر أبوظبي قبل مواجهة اليمن
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©