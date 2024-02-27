الإمارات والأرجنتين.. علاقات ممتدة لـ 50 عاماً بمختلف المجالات

أبوظبي (وام)

تحتفل الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين هذا العام باليوبيل الذهبي لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسية التي أعلن عن تدشينها رسمياً في فبراير 1974 لتكون انطلاقة لمسيرة حافلة بالإنجازات والتعاون في مختلف المجالات.

وانطلاقاً من حرص قيادتي البلدين الصديقين على دفع العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تم افتتاح سفارة جمهورية الأرجنتين في أبوظبي في نوفمبر من عام 1983، تلاه افتتاح سفارة الإمارات العربية المتحدة في بوينس آيرس في ديسمبر من عام 2008.

وساهمت اللقاءات والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، وتعزيز التعاون، خاصة في مجال التجارة والاقتصاد، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة بأكملها.. فخلال الأعوام الخمسين الماضية، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والذي ارتفع من نحو 406 ملايين دولار عام 2021 إلى 453 مليون دولار عام 2023.

وحرصت الدولتان على تأسيس الدعائم التي من شأنها تعزيز حركة تدفق التجارة والاستثمارات بين البلدين، وهو ما تمت ترجمته من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات، مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات الضريبية.

وتجاوز العدد الإجمالي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين الصديقين ثلاثين اتفاقية شملت القطاعات الاقتصادية والقنصلية والتكنولوجية.

وفي العام الماضي وحده، وقَّع الجانبان مذكرات تفاهم بشأن تعزيز التجارة والاستثمار وتبادل التكنولوجيا في مجال سلامة الأغذية والتعاون في مجال الأمن السيبراني. وفي هذا الشأن، جرى توقيع الإعلان المشترك بشأن ممر المحيطين من قبل دولة الإمارات وكل من الأرجنتين والبرازيل والباراغواي وتشيلي والذي من شأنه أن ينعكس على تطوير البنية التحتية اللوجستية للمنطقة بشكل عام والمحافظات الأرجنتينية التي يمر بها الممر على وجه خاص، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي وحقق إنجازات مهمة، ونجح في التوصل لـ«اتفاق الإمارات» التاريخي بين 198 طرفاً، ويتضمن خطة عمل مناخية طموحة، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي.

ويمضى تعزيز العلاقات بين البلدين قدماً، من خلال اللجان المشتركة التي عقدت بشكل دوري، إلى جانب الوفود الاقتصادية التي كان آخرها الوفد الاقتصادي المرافق لمعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، خلال زيارتها للأرجنتين وأميركا اللاتينية في شهر يونيو من العام الماضي بمشاركة مجموعة من ممثلي الشركات والصناديق الاستثمارية الإماراتية في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك.