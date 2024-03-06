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علوم الدار

«الموارد البشرية» بعجمان تحدد ساعات العمل في الجهات الحكومية خلال رمضان

«الموارد البشرية» بعجمان تحدد ساعات العمل في الجهات الحكومية خلال رمضان
6 مارس 2024 23:05

 أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان تعميماً إلى الجهات الحكومية كافة في الإمارة بشأن تحديد ساعات العمل الرسمي في شهر رمضان المبارك 1445-2024م، حيث نص التعميم على أن تكون ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المُبارك من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة (9:00) صباحاً وحتى الساعة (2:30) بعد الظهر، ويوم الجمعة من الساعة (9:00) صباحاً وحتى الساعة (12:00) ظهراً.
كما أشارت الدائرة في التعميم الصادر إلى أنه يجوز للجهة الحكومية بتطبيق نظام العمل المرن في الجهة الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، بما يتلاءم مع طبيعة عملها واحتياجاتها، ويُشترط في ذلك، ألا تقل عدد ساعات عمل المُوظّف الخاضع للدوام المرن عن عدد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك والمحددة بموجب هذا التعميم ، وضمان وجود عدد مُناسب من الموظفين في الوحدات التنظيمية ذات الاتصال المباشر مع المتعاملين خلال ساعات العمل الرسمية في كل يوم من أيام العمل الأسبوعية.وأوضحت الدائرة أنه يجوز للجهات الحكومية تطبيق نظام العمل عن بُعد في يوم الجمعة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة الحكومية، وبما يتماشى مع نظام العمل عن بُعد في حكومة عجمان، وبما لا يخل بحسن سير العمل، ويضمن وجود عدد كافٍ من الموظفين في مقر الجهة الحكومية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين خلال الشهر المبارك.
كما تتولى الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة تحديد بداية ساعات العمل الرسمية ونهايتها للمناوبات خلال شهر رمضان المبارك بما يتلاءم مع طبيعة عملها واحتياجاتها، وبما يضمن استمرارية تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، شريطة إلا يزيد عدد ساعات المناوبة الواحدة على خمس ساعات ونصف الساعة.
ونص التعميم على وقف منح ساعات الرضاعة للموظفات في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك.
وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.

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