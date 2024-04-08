الثلاثاء 9 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يفتتح مستشفى الإمارات الميداني المتكامل في تشاد لدعم الأشقاء اللاجئين السودانيين

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يفتتح مستشفى الإمارات الميداني المتكامل في تشاد لدعم الأشقاء اللاجئين السودانيين
8 ابريل 2024 12:11

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. افتتح معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، «مستشفى الإمارات الميداني» المتكامل في مدينة أبشي في جمهورية تشاد، ليقدم خدماته العلاجية والرعاية الطبية إلى الأشقاء السودانيين اللاجئين إلى الأراضي التشادية. ويتضمن المستشفى ــ الذي بلغت تكلفته أكثر من 20 مليون دولارــ أقسام الأطفال وأمراض النساء والتوليد، إضافة إلى جراحة العظام والجراحة العامة والطب الباطني.. كما يشمل غرفة العمليات وطب الطورائ، ومختبراً وصيدلية وأقسام الأشعة بأنواعها.. إضافة إلى 10 أسرة لغرف العناية المركزة، و50 سريراً للمرضى الداخليين، وغيرها من التخصصات الطبية.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام
مستفيدون من حزمة المنافع السكنية: توفير الحياة الكريمة للمواطنين والاستقرار الاجتماعي أولوية القيادة

فيما يبلغ عدد القوى العاملة في المستشفى 22 طبيباً و92 ممرضاً وممرضة، بجانب الدعم الطبي 12 والدعم غير الطبي 41 عاملاً، ويتم تشغيله من قبل مستشفى برجيل أبوظبي.ويأتي افتتاح المستشفى الميداني، في إطار حرص قيادة الدولة على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي المستمر إلى الأشقاء السودانيين، والعمل على التخفيف من الأعباء المعيشية التي فرضتها عليهم ظروف الحروب، وتلبية احتياجاتهم الطبية والإنسانية والإغاثية.. وذلك في إطار نهج دولة الإمارات الأصيل في الوقوف مع الأشقاء، ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، بهذه المناسبة، أن افتتاح المستشفى جاء في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الأشقاء السودانيين المتأثرين من الأوضاع الصعبة التي تسبب بها الصراع في السودان منذ مطلع أبريل 2023، ودعماً للجهود التي تقوم بها جمهورية تشاد في الاستجابة للأوضاع الإنسانية، والتخفيف من آثار الوضع الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين إلى أراضيها.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لجمهورية تشاد الصديقة، على جهودها وتعاونها في إقامة هذا المستشفى الذي يخدم كذلك المناطق القريبة منه. وأضاف معاليه أن افتتاح المستشفى اليوم يأتي مواصلة للعديد من المبادرات التي قدمتها دولة الإمارات، خلال الشهور الماضية، في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية، لتوفير الاحتياجات الأساسية للاجئين السودانيين في تشاد، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم، ومن أهمها المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة أمدجراس، وتأهيل وصيانة المدارس وحفر الآبار، وتوزيع المساعدات الغذائية، وإنارة الطرق والأسواق بجانب افتتاح مكتب تنسيقي للمساعدات في تشاد.
وأشار معاليه إلى أن إقامة هذا المستشفى الميداني المتكامل في مدينة أبشي، والذي تبلغ تكلفته أكثر من 20 مليون دولار أميركي، صمم وفق أعلى المعايير الطبية المتوافقة مع أرقى المستشفيات الميدانية الحديثة، علاوة على وجود طاقم طبي متكامل في جميع التخصصات يقدم خدماته على مدار الساعة وباحترافية عالية، ويضم عشرات الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، مستعينين بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية الحديثة.
وأضاف معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن المستشفى سيساهم في مد يد العون والمساندة والدعم الإنساني للأشقاء السودانيين، للحد من وطأة المعاناة التي يواجهها اللاجئون والمجتمعات المضيفة، مع توفير الخدمات الطبية الضرورية للمتضررين، وخصوصاً الفئات الأكثر تأثراً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.
حضر الافتتاح.. سعادة راشد بن سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية تشاد، ومعالي الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم وزير الصحة والوقاية التشادي، ومعالي بشر علي سليمان والي ولاية وداي، وسعادة محمد صالح عمدة بلدية أبشي، وجلالة السلطان شريف الثاني سلطان دار وداي، وعدد من المسؤولين التشاديين بجانب ممثلي المؤسسات الإماراتية المشرفة على تنفيذ المشروع والفريق الطبي الإماراتي. يذكر أن دولة الإمارات قدمت مساعدات إلى جمهورية تشاد الصديقة، خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 467 مليون دولار، منها حوالي 100 مليون دولار لدعم اللاجئين الذين استقبلتهم، ووفرت لهم الدعم.

المصدر: وام
شخبوط بن نهيان
السودان
محمد بن زايد
آخر الأخبار
هزة أرضية بقوة 6.5 درجات تضرب شمال بحر مولوكا قبالة إندونيسيا
الأخبار العالمية
هزة أرضية بقوة 6.5 درجات تضرب شمال بحر مولوكا قبالة إندونيسيا
اليوم 18:23
حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد غداً بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس
علوم الدار
حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد غداً بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس
اليوم 17:50
جهود مجتمعية بارزة لـ «جمعية الإمارات للتبرع بالدم» عبر مبادرة «رمضان معاً» بنسختها الثانية
علوم الدار
جهود مجتمعية بارزة لـ «جمعية الإمارات للتبرع بالدم» عبر مبادرة «رمضان معاً» بنسختها الثانية
اليوم 17:47
«‏طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي ال 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
علوم الدار
«‏طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي ال 29 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
اليوم 17:39
وصول أول قافلة مساعدات إماراتية تضم 17 شاحنة إلى شمال قطاع غزة براً
علوم الدار
وصول أول قافلة مساعدات إماراتية تضم 17 شاحنة إلى شمال قطاع غزة براً
اليوم 17:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©