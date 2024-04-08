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علوم الدار

شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس سيراليون

شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس سيراليون
8 ابريل 2024 16:05

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، فخامة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون في العاصمة فريتاون، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

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من جانبه حمل فخامته معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.

وأكد معاليه خلال اللقاء أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سيراليون في تقدم مستمر، مشيرا إلى حرص البلدين على دفع التعاون بينهما إلى آفاق جديدة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة يجريها معاليه والوفد المرافق له، إلى عدد من دول القارة الأفريقية لتعزيز العلاقات الراسخة والشراكة الوثيقة بين دولة الإمارات ودول القارة، وبما يحقق مصالح وطموحات شعوب المنطقتين.

المصدر: وام
سيراليون
شخبوط بن نهيان
الإمارات
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