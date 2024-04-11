الجمعة 12 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

في ثاني أيام عيد الفطر.. «طيور الخير» تواصل إسقاط مساعدات على غزة

إسقاط مساعدات على قطاع غزة
11 ابريل 2024 19:55

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية «طيور الخير»، الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات الإنسانية والإغاثية وكسوة العيد، على شمال قطاع غزة. شملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي «C295» تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
اشتملت عمليات الإسقاط على المواد الإغاثية وطرود كسوة العيد، والتي تحتوي على الملابس والألعاب والحلويات ومنتجات متنوعة لكافة أفراد الأسرة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر، وبما يسهم في تلبية احتياجاتهم وبث روح الأمل والفرح في قلوب أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة، وللتخفيف من معاناتهم.‏

أخبار ذات صلة
مقترح الهدنة في غزة بانتظار رد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
الأمم المتحدة: آلاف الأطفال يعانون الإعاقات في غزة

‏جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات حملت 81 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي أُسْقِطَت منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 1938 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.
بذلك، يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية، التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة، براً عبر معبر كرم أبوسالم، وجواً عبر عملية طيور الخير، حوالي 2308 أطنان من المساعدات.
تأتي عملية «طيور الخير» ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
طيور الخير
مساعدات إنسانية
قطاع غزة
الإمارات
غارات إسرائيلية على قطاع غزة
آخر الأخبار
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يهبط وسط تراجع آمال خفض الفائدة
اليوم 08:20
أتالانتا يضرب ليفربول بـ «ثلاثية» في «أنفيلد»
الرياضة
أتالانتا يضرب ليفربول بـ «ثلاثية» في «أنفيلد»
اليوم 01:08
قصف إسرائيلي على مدينة غزة صباح ثاني أيام عيد الفطر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقترح الهدنة في غزة بانتظار رد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
اليوم 00:54
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يعلن تدمير 11 «مسيَّرة» حوثية
اليوم 00:54
طفلة نازحة تجلس أمام خيمتها في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: آلاف الأطفال يعانون الإعاقات في غزة
اليوم 00:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©