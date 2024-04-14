علي غانم يطلع على إنجازات مركز شرطة المرقبات

دبي (الاتحاد)

اطلع اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، على إنجازات وإحصائيات مركز شرطة المرقبات، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

جاء ذلك، بحضور اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، والعقيد خليفة علي راشد، نائب مدير المركز، والعقيد بدر بوسمرة، مدير إدارة التقييم المؤسسي، والعقيد أحمد المهيري، رئيس قسم الرقابة، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء علي غانم على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، ومنها مؤشر انخفاض الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، ومؤشر متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة الذي حقق دقيقة و49 ثانية في عام 2023، فيما كان المستهدف دقيقتين، وبلغت نسبة التغطية التغطية الأمنية 100%.

كما اطلع اللواء علي غانم على إحصائيات مركز إسعاد المتعاملين، بالإضافة إلى المعاملات المُنجزة عبر مركز الشرطة الذكي الـ SPS، والتي بلغت 20 ألفاً و614 معاملة ذكية في العام الماضي.

وأكد اللواء علي غانم أن شرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة المرقبات، حققت نقلات نوعية في مجال تقديم الخدمات الشرطية، والتي تعد انعكاساً لتماشي أهداف شرطة دبي مع التوجهات الحكومية الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، عبر تقديم خدمات تفوق توقعات واحتياجات المتعاملين وفق أفضل وأرقى معايير تقديم الخدمة ومن خلال منظومة ذكية، مستمرة في تطوير الخدمات وفق أحدث المعايير العالمية التي تعزيز من جودة الحياة في الإمارة

كما أكد اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، مشيراً إلى أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات كونها تضم مناطق تجارية وسكنية، مثل هور العنز، هور العنز شرق، بورسعيد، الممزر، أبوهيل، البراحة، المطينة، المرقبات، رقة البطين، الوحيدة، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات مميزة تنال رضا وإسعاد المتعاملين في منطقة الاختصاص.