مستشفى الأمل للصحة النفسية ينظم «أحاديث التوحد»

دبي (الاتحاد)

نظم مستشفى الأمل للصحة النفسية، إحدى المنشآت الطبية الرائدة التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، فعالية استثنائية بعنوان «أحاديث التوحد»، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، بهدف توعية المجتمع ودعم ذوي التوحد وتعزيز دور المجتمع في تعزيز جودة حياة ذوي التوحد.

وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من المتحدثين، منهم المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد محمد الكعبي، ومقدم البرامج الإذاعية حسان أحمد.

وخلال كلمتها الافتتاحية، أعربت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن أهمية هذه الفعالية في تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها أفراد المجتمع ذوو الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن تقديم الدعم والتوجيه لهؤلاء الأفراد يعد من الأولويات الرئيسية للمؤسسة.

وأضافت أن البحث عن حلول مبتكرة لعلاج اضطراب التوحد والتخفيف من تداعياته، يعتبر أمراً حيوياً، وينبغي أن تتضمن هذه الحلول تقديم الدعم اللازم للأفراد من ذوي التوحد به ولأسرهم.

ومن جانبه، ثمَّن ماجد المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، الشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، متمثلة بمستشفى الأمل للصحة النفسية، وجمعية الإمارات للتوحد. ومن جانبه، أكد الدكتور عمار حميد البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أهمية المبادرات المجتمعية ضمن المنظومة الصحية.