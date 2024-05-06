الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مستشفى الأمل للصحة النفسية ينظم «أحاديث التوحد»

خلال الفعالية (من المصدر)
7 مايو 2024 01:42

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«زايد العليا» تفتتح مشروع الألعاب الخارجية لأصحاب الهمم
خطة عمل لتنفيذ توصيات ومخرجات «مستجدات بحوث التوحد»

نظم مستشفى الأمل للصحة النفسية، إحدى المنشآت الطبية الرائدة التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، فعالية استثنائية بعنوان «أحاديث التوحد»، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، بهدف توعية المجتمع ودعم ذوي التوحد وتعزيز دور المجتمع في تعزيز جودة حياة ذوي التوحد.
وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من المتحدثين، منهم المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد محمد الكعبي، ومقدم البرامج الإذاعية حسان أحمد.
وخلال كلمتها الافتتاحية، أعربت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن أهمية هذه الفعالية في تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها أفراد المجتمع ذوو الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن تقديم الدعم والتوجيه لهؤلاء الأفراد يعد من الأولويات الرئيسية للمؤسسة.
وأضافت أن البحث عن حلول مبتكرة لعلاج اضطراب التوحد والتخفيف من تداعياته، يعتبر أمراً حيوياً، وينبغي أن تتضمن هذه الحلول تقديم الدعم اللازم للأفراد من ذوي التوحد به ولأسرهم.
ومن جانبه، ثمَّن ماجد المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، الشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، متمثلة بمستشفى الأمل للصحة النفسية، وجمعية الإمارات للتوحد. ومن جانبه، أكد الدكتور عمار حميد البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أهمية المبادرات المجتمعية ضمن المنظومة الصحية.

مستشفى الأمل
الصحة النفسية
التوحد
جمعية الإمارات للتوحد
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يشهد احتفال القوات المسلحة بذكرى توحيدها
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد احتفال القوات المسلحة بذكرى توحيدها
اليوم 23:11
عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية المصري الأوضاع في غزة وجهود وقف إطلاق النار
علوم الدار
عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية المصري الأوضاع في غزة وجهود وقف إطلاق النار
7 مايو 2024
شعار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
علوم الدار
"الهوية والجنسية" تطلق خدمة "بيانات الأسرة" بديلا عن خلاصة القيد
اليوم 19:44
شرطة عجمان تقبض على متهم بجريمة قتل في 10 دقائق
علوم الدار
شرطة عجمان تقبض على متهم بجريمة قتل وحريق في 10 دقائق
اليوم 21:50
«الإمبراطور» و«الفرسان» يواصلان «سباق القمة»
الرياضة
«الإمبراطور» و«الفرسان» يواصلان «سباق القمة»
7 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©