الأربعاء 15 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية بدورتها الـ 26

تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية بدورتها الـ 26
15 مايو 2024 00:56

الشارقة  (وام)

أخبار ذات صلة
المرر يترأس وفد الدولة في الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية
رئيس الدولة ومحمد بن راشد: تعزيز رؤية الدولة ومسيرتها التنموية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، كرّم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، مساء اليوم، الفائزين بجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها السادسة والعشرين والبالغ عددهم (185) فائزاً وفائزة، وذلك خلال الحفل الذي نظمته مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، على مسرح الجامعة القاسمية.وألقى سلطان مطر بن دلموك، رئيس مجلس إدارة المؤسسة كلمة رفع في بدايتها الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمته بدعم المؤسسة بمبلغ 18 مليون درهم لتغطية الحلقات القرآنية من العام الماضي.
وأوضح أن حلقات القرآن الكريم المنتشرة في إمارة الشارقة تجد كل العناية والاهتمام من قبل سموه، الذي سخر كل الإمكانات المادية والمعنوية، ووفر أسباب العلوم والمعرفة كافة في سبيل تكوين جيل محافظ على دينه ملتزم بأخلاقه، عارف لقيمة وقته مستثمر له.
وأشار إلى أعداد المشاركين والفائزين هذا العام، وقال إن هذه المسابقة، هي أكبر مسابقات المؤسسة ومخصصة للمواطنين والمقيمين على مستوى الدولة في مجال القرآن الكريم والحديث الشريف، وقيمة الجائزة مليون درهم موزعة على فروع المسابقة والأنشطة المصاحبة.
وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 2289 مشاركاً ومشاركة، منهم 1917 في فروع القرآن الكريم، و372 في فروع السّنة النبوية، وشهدت تنافساً كبيراً بينهم.
وحالف الفوز في فروع القرآن الكريم 143 فائزاً وفائزة، و42 في فروع السّنة النبوية وبلغ مجموع الفائزين في مسابقتي القرآن الكريم والسّنة النبوية 185 فائزاً وفائزة.
وتابع الحضور عرضاً مرئياً ألقى الضوء على جوانب هامة من جهود المؤسسة لتنظيم وإقامة جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية ودورها الريادي في تشجيع حفظ القرآن وتعلمه في المجتمع، وما تشهده مسيرة الجائزة وما تضمه من أقسام وفروع والتطور المستمر لها.. قدم بعد ذلك اثنان من المشاركين تلاوات قرآنية كنموذج من قراءات الفائزين في مسابقة هذا العام.
وألقى الدكتور عبد الله منصور، رئيس لجنة القرآن الكريم، كلمة أشاد فيها بنجاح الجائزة ورسالتها وتناول أهمية مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية في حفظ كتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة، وفي تربية الأجيال على الدين القيّم.
وهنأ رئيس لجنة القرآن الكريم، الفائزين والفائزات داعيا إياهم إلى تعاهد القرآن وتدبره، والتخلق بأخلاقه والعمل به، وقدم الشكر إلى جميع القائمين على الجائزة، ومن ساهم في إنجازها.
وقام الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، بتكريم الفائزين في الدورة السادسة والعشرين لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية وقدم شهادات التقدير للفائزين في كل من مسابقة القرآن الكريم وشملت فئة الأئمة والمحفظين فرع القرآن الكريم كاملاً، والفئة العامة في فروع القرآن الكريم كاملاً، وعشرين جزءاً، وعشرة أجزاء للمواطنين، وعشرة أجزاء للمقيمين، و5 أجزاء مواطنين، و5 أجزاء مقيمين، بجانب فئة كبار المواطنين.
وفي مسابقة السنة النبوية تم تكريم الفائزين في فروع كتاب عمدة الأحكام كاملاً، وكتاب عمدة الأحكام (294 حديثاً)، وكتاب عمدة الأحكام (165 حديثاً)، وكتاب الأدب من بلوغ المرام (105 أحاديث)، وكتاب تنبيه الأنام بشرح خمسين حديثاً من قواعد الإسلام (50 حديثاً).
وتم خلال الحفل أيضا تكريم أفضل الحلقات والمراكز على مستوى إمارة الشارقة، وأفضل الحلقات على مستوى المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، بالإضافة إلى أعضاء لجان تحكيم مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية.
وقدم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، في ختام الحفل، الدروع التذكارية لكل من الجهات والشخصيات الراعية والداعمة لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية وللجائزة.
فيما تسلم رئيس مكتب سمو الحاكم درعاً تذكارياً من مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة تقديراً لحضوره الحفل وتكريم الفائزين.

جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية
الإمارات
الشارقة
آخر الأخبار
أعضاء محكمة العدل الدولية خلال جلسات استماع سابقة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«العدل الدولية» تعتزم عقد جلسات على صلة بهجوم رفح
15 مايو 2024
القمة تشكل فرصةً لتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات (من المصدر)
الأخبار العالمية
«قمة البحرين».. وقف الحرب وتوفير المساعدات في غزة أولوية
15 مايو 2024
فلسطينيون طاردهم الدمار إلى مدرسة نزحوا إليها بعدما دمرت إسرائيل منازلهم (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 450 ألف شخص نزحوا قسراً من رفح هرباً من القصف
15 مايو 2024
طفل فلسطيني يقف خلف سور مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن لا ترى ما يحدث في غزة «إبادة جماعية»
15 مايو 2024
لاجئون سوريون في عرسال بوادي البقاع يستعدون للعودة إلى سوريا (أ ف ب)شد
الأخبار العالمية
لبنان: استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين
15 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©