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شرطة دبي تكرم أفضل متلقي بلاغ

خليل المنصوري يكرم أفضل متلقي البلاغات ومسؤولي الدوريات في شرطة دبي (من المصدر)
21 مايو 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

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كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أفضل متلقي البلاغات في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات وأفضل مسؤولي الدوريات في مراكز الشرطة في الربع الأول من العام الجاري، تقديراً لإخلاصهم في العمل وجهودهم المبذولة في تعزيز الأمن والأمان وتفانيهم في سرعة انتقالهم على مستوى مراكز شرطة دبي لمواقع الحوادث.
وشمل التكريم في فئة أفضل متلقي البلاغات في إدارة مركز القيادة والسيطرة وهم الرقيب حسن أحمد عزتي، والعريف أول نبيل أحمد صالح حيدرة، والعريف أول محمد فاروق الريح، والعريف حسن محمد فرزان غلام.
بينما شمل التكريم في فئة مسؤولي الدوريات الرقيب أول عادل جمعة موسى، والعريف أول عبدالله فهد عبد الملك أهلي من مركز شرطة البرشاء، والرقيب أول محمد عتيق خميس الوالي، والشرطي أول عبدالله بن صالح باكرشوم من مركز شرطة الراشدية.
وقال اللواء خليل المنصوري إن متلقي البلاغات يؤدون دوراً حيوياً في تقديم خدمات إنسانية، وإنقاذ حياة الناس ومساعدة الآخرين، من خلال عملهم في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، حيث إن عملية تلقي البلاغات على هاتف النجدة (999)، تعتبر مهمة إنسانية بحد ذاتها.. وهي مهمة تتطلب الكثير من اللباقة والصبر وحسن التصرف في استقبال المكالمات الواردة من أفراد الجمهور للإبلاغ عن الحوادث.

شرطة دبي
دبي
خليل إبراهيم المنصوري
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