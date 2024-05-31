حاكم عجمان والشيوخ يعزون في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة

أبوظبي (وام)

قدم صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة، خلال زيارة سموّه مجلس الدكتور مانع سعيد بن أحمد العتيبة بمنطقة المنهل في أبوظبي.

وأعرب سموّه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأشاد سموّه بمناقب الراحل، وإسهاماته الوطنية والمجتمعية، مؤكّداً أن الإمارات فقدت أحد رجالاتها الأوفياء، وقامة وطنية استثنائية بإخلاصه وانتمائه بعد رحلة ثرية بمجال العمل الوطني المخلص أمضاها في خدمة الوطن والمجتمع بكل تفانٍ وإخلاص في مختلف المهام التي شغلها.

رافق صاحب السمو حاكم عجمان في تقديم واجب العزاء، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وطارق بن غليطة مدير مكتب حاكم عجمان.

كما قدَّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب ممثِّل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة. وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان، خلال زيارتهما مجلس الدكتور مانع سعيد بن أحمد العتيبة في منطقة المنهل في أبوظبي، عن صادق تعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيد، داعيَيْن المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.