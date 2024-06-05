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علوم الدار

«تداوي» تطلق مبادرة للعلاج المجاني

مستشفى تداوي
6 يونيو 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

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أطلقت مجموعة تداوي الصحية في دبي مبادرة تطوعية للأطباء والكوادر التمريضية للمشاركة في علاج المرضى غير القادرين مجاناً. وقال مراون حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة: إن المجموعة مستمرة في مبادرتها الإنسانية «تداوي بالرحمة تداوي» التي أطلقتها خلال شهر رمضان الماضي، لتقديم خدمة فحص المرضى المعسرين وتقديم العلاج لهم مجاناً، يوم الجمعة من كل أسبوع، مشيراً إلى أن المبادرة تستقبل كل أسبوع مئات المرضى من مختلف الجنسيات لتلقي العلاج.
وذكر أن المجموعة قررت استمرار مبادرتها على مدار العام لاستقبال المرضى يوم الجمعة أسبوعياً بمركز تداوي الصحي في منطقة ديرة بدبي.
وأشار إلى أن المجموعة دعت الأطباء والكوادر التمريضية من المواطنين والمقيمين المرخصين في الدولة للتطوع في المبادرة لاستقبال أكبر عدد ممكن من المرضى غير القادرين على تحمل كلفة الفحص الطبي والحصول على الدواء، لافتاً إلى أن الأطباء المتطوعين في المبادرة سيتولون فحص المرضى يوم الجمعة بالمشاركة مع الطاقم الطبي في (تداوي).
وذكر أن المجموعة تستقبل الكوادر الطبية الراغبة في التطوع بمقرها في دبي، تمهيداً للانضمام للمبادرة الخيرية.
وكانت «تداوي» أطلقت بالتعاون مع «بيت الخير» وإذاعة نور دبي «برنامج تداوي» الإذاعي في شهر رمضان، لعلاج 200 مريض معسر، ووفر البرنامج علاجاً لأكثر من 50 مريضاً بتكلفة مليوني درهم.

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