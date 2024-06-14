زيادة الطلب على شراء الأضاحي بأسواق أبوظبي

ريم البريكي (أبوظبي)

سجل سوق المواشي في أبوظبي طلباً كبيراً على شراء الأضاحي استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال مسؤولون بشركات بيع المواشي ومتعاملون بالسوق لـ «الاتحاد»: إن مبيعات السوق نمت أعلى من المعتاد بنحو 100%، خلال الشهر الحالي، مقارنة بالأشهر الماضية من العام نفسه.

وأوضح هؤلاء أن أسعار المواشي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً، لا سيما في ظل زيادة أسعار الأعلاف عالمياً، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الشحن.

وأشاروا إلى تسجيل أسعار الخراف من نوع «النعيمي» و«النجدي»، وهما أفضل الأنواع الموجودة في السوق، لتتراوح أسعارها بين 1500 و2000 درهم، كذلك زيادة في أسعار الأغنام لتتراوح بين 1000 و1100 درهم.

ومن جهة أخرى، أفاد متعاملون بالسوق أن الأسعار المحلية تعد الأقل خليجياً، موضحين أن السوق المحلي عمل على سد الاحتياج الكبير من خلال الاهتمام بالسلالات المحلية من المواشي، وتعزيز إنتاجها.

وأضافوا أن بعض الأسواق الخليجية سجلت زيادة أكبر، حيث وصل سعر «النعيمي» الأعلى طلباً في الأسواق الخليجية على سبيل المثال ما بين 1600 و2500 درهم، ووصلت أسعار صغار الماعز «اليتوس» إلى 1200 درهم.

وأكد علي شجاع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الواحة، أن السوق المحلي يعد الأفضل من حيث أسعار بيع المواشي، وهناك طلب كبير يعود لثقة المستهلكين بالسوق المحلي، والرعاية الكبيرة التي توليها مؤسسات الدولة للاهتمام بالمواشي، وعمليات الفحص الدورية، بالإضافة إلى عمليات الفحص قبل وبعد عمليات ذبح الأضاحي.

وعلل شجاع سبب الزيادة بأسعار معظم الأنواع المحلية إلى الارتفاع العالمي في سعر الأعلاف، إلى جانب التكلفة الكبيرة لعمليات الاستيراد والشحن من الخارج، وتراجع استيراد شراء أنواع محددة منها «الجزيزي» و«الصومالي»، مبيناً أن المتوفر من هذه الأنواع تتراوح أسعاره بين 1200 و1500 درهم، ويعتبر «الجزيري» الاقل سعراً.

وقال خالد السعدي تاجر بيع أغنام ومالك لاحدى عزب تربية الأغنام والخراف، إن الطلب تزايد على حجز المواشي من بداية الشهر الماضي، خوفاً من زيادة الأسعار، موضحاً أن السوق به العديد من أنواع المواشي، بيد أن الناس تفضل الخراف، لارتباطها المباشر بعيد الأضحى، ولأسعارها التي تعتبر افضل مقارنة بأسعار الأبقار والعجول، كما يعد لحمها أطيب من الأغنام، ولكن أيضاً هناك طلبات على الأنواع المذكورة، بيد أنها ليست بقوة الطلب على «النعيمي» و«النجدي».

وأضاف السعدي أن ارتفاع الأسعار الحالي بالسوق، هو انعكاس للارتفاع الحاصل في أسعار الأعلاف والتكلفة المادية الكبيرة لتربية الحيوانات، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة ناتجة عن الطلب المتزاي، ورغبة التجار والمربين بتعويض خسائرهم طوال العام، وتغطيتهم لنفقات الأعلاف ورواتب العمالة المساعدة التي تقوم على رعاية المواشي.