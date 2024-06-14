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«أوقاف دبي» تطلق مبادرة «وجبات الخير»

«أوقاف دبي» تطلق مبادرة «وجبات الخير»
15 يونيو 2024 01:04

دبي (وام)

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أطلق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، مبادرة «وجبات الخير» التي تنبثق عن «وقف خبز السبيل»، وتهدف إلى توزيع وجبات غذائية مجانية على فئة العمال لتعزيز قيم العطاء والتكافل الإنساني في المجتمع.
وتأتي مبادرة «وجبات الخير» إضافة نوعية لخبز السبيل، حيث يسعى المركز من خلال المبادرة إلى دعم الفئات المحتاجة والأيدي العاملة وترسيخ مبادئ التعاون والتراحم الإنساني، حيث سيتم توزيع الوجبات في مساجد مختلفة بدبي كل جمعة لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين.
وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، أن مبادرة «وجبات الخير» هي ثمرة «وقف خبز السبيل»، حيث تم استثمار تبرعات مشروع خبز السبيل في استثمار وقفي ليتم صرف ريعه على مبادرة خبز السبيل ومبادرات أخرى في مجال توزيع وجبات الطعام للفئات المحتاجة.

دبي
الإمارات
أوقاف دبي
مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة
مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر
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