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علوم الدار

صور.. وثائقيات تبرز الجهود والمبادرات الإنسانية الإماراتية لدعم سكان غزة

وثائقيات تبرز الجهود والمبادرات الإنسانية الإماراتية لدعم سكان غزة
21 يونيو 2024 12:20

أطلق مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، سلسلة أفلام وثائقية قصيرة، تسلط الضوء على المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

تعكس الوثائقيات، التزام دولة الإمارات بترسيخ قيم التضامن والتآزر مع سكان غزة، وتبرز استمرار الجهود الإماراتية الرامية لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع بوتيرة متسارعة ومنسقة، نتيجة للأزمة الإنسانية المتفاقمة، والعمل على الحد من تداعياتها السلبية، خصوصا على الفئات الأكثر ضعفا كالنساء والأطفال وكبار السن. وتسلط السلسلة الوثائقية، المزمع بثها على القنوات الوطنية والمنصات الرقمية، التي تحمل عنوان "في المقدمة"، الضوء على مجموعة من الأفراد العاملين والمتطوعين في المبادرات الإغاثية والإنسانية، التي تنفذها الجهات الإماراتية داخل دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وقطاع غزة، وأدوارهم التي ساهمت في تقديم العون والغوث للشعب الفلسطيني الشقيق، وتمكين المبادرات من تحقيق أهدافها.

وتبرز النماذج التي تناولتها السلسلة الوثائقية، النسيج الاجتماعي المتماسك لدولة الإمارات، القائم على إرساء قيم وفضائل الخير والتكاتف والتضامن الإنساني مع الأشقاء والأصدقاء في أوقات المحن والأزمات.

  • وثائقيات تبرز الجهود والمبادرات الإنسانية الإماراتية لدعم سكان غزة
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ويعمل مئات العاملين والمتطوعين، ضمن فرق عمل الجهات المعنية بتنفيذ المبادرات الإغاثية والإنسانية الإماراتية منذ اندلاع الأزمة، على تقديم العون للأشقاء الفلسطينيين في جوانب الرعاية الصحية والإمدادات الإغاثية والغذائية، وتوفير سبل العيش والمأوى.تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، تأسس بمرسوم اتحادي في يناير الماضي، ويختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.

  • وثائقيات تبرز الجهود والمبادرات الإنسانية الإماراتية لدعم سكان غزة

ويعمل المجلس على تنسيق كافة الجهود الوطنية، الرامية لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.

 

المصدر: وام
الجهود الانسانية
قطاع غزة
الإمارات
غزة
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