رزان المبارك تحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة غلاسكو

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة غلاسكو. ومُنحت رزان المبارك درجة الدكتوراه في الآداب من الجامعة، تقديراً لإنجازاتها في مجال العلوم الإنسانية.وأقيم حفل توزيع الجوائز في مبنى الجامعة بمنطقة دومفريس، والذي شهد كذلك منح الدرجات العلمية لخريجي كلية الاستدامة الاجتماعية والبيئية.

وفي خطاب قبولها للدرجة العلمية، سلطت المبارك الضوء على العلاقة بين تغير المناخ وفقدان الطبيعة، مُذكّرة خريجي الجامعة بالحاجة الملحّة لإعادة التفكير في علاقة البشر بالطبيعة.

وقالت في خطابها أمام الخريجين: «إننا نعيش في عالم ترتفع فيه درجات الحرارة ويفقد تنوعه البيولوجي بمعدلات غير مسبوقة ومثيرة للقلق. ويصح القول إنها مشكلة تسببت بها الأجيال التي سبقتكم، بسبب إنكارهم لهذه الأزمات وعدم اتخاذهم الإجراءات الكافية لمواجهتها. وبالنسبة لجيلكم، لا يمكن الاستمرار في ذات النهج، فلم يعد بإمكاننا تجاهل هذه المشاكل».

وأشادت البروفيسورة بيثان وود - أستاذ علم البيئة ونائب رئيس كلية الاستدامة الاجتماعية والبيئية في الجامعة - بعمل رزان المبارك، الذي وصفته بأنه ممتد «لأكثر من 20 عاماً من المشاركة في صون البيئة، في وطنها أولاً، والآن على المستوى الدولي». وأكدت على التزام المبارك بالشمولية في الحفاظ على البيئة، وهو الموضوع الذي دافعت عنه بصفتها رائدة المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).