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علوم الدار

بدء العمل بتطبيق «ساعد» بالحوادث البسيطة في أبوظبي غداً

بدء العمل بتطبيق «ساعد» بالحوادث البسيطة في أبوظبي غداً
31 يوليو 2024 19:24

تبدأ القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة ساعد للأنظمة المرورية تفعيل استخدام تطبيق «ساعد» في الحوادث البسيطة بإمارة أبوظبي اعتباراً من الغد.

ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة استخدام تطبيق ساعد الذكي أو التواصل هاتفياً على غرفة عمليات ساعد على الرقم 80072233 في حالة الحوادث البسيطة وإخراج المركبات المتسببة والمتضررة من الحادث البسيط خارج الطريق إلى أقرب موقف آمن.

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وأشارت إلى أنه في حالة وقوع حادث فيه إصابات يجب التواصل هاتفياً على رقم الطوارئ 999 وذلك لتقديم المساعدة والدعم اللوجستي من شرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين.

وأكدت أنه سيتم تطبيق المادة 56 للسائقين وهي مخالفة الوقوف وسط الطريق دون مبرر غرامتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية في حال عدم تحريك المركبة إلى أقرب موقف آمن.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
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