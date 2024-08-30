«قضاء أبوظبي» توضح كيفية دفع الغرامات وإلغاء القرارات في القضايا الجزائية من النيابة العامة

أبوظبي (الاتحاد)

أوضحت دائرة القضاء أبوظبي كيفية دفع الغرامات وإلغاء القرارات في القضايا الجزائية من النيابة العامة في أبوظبي وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء أبوظبي https://www.adjd.gov.ae.

ثم اختيار خانة الخدمات الرقمية واختيار النيابات، ثم اختيار بند دفع الغرامات الصادرة في القضايا الجزائية، ثم اختيار تصنيف المتعامل سواء كان فرداً أم مؤسسة. قم بإدخال البيانات واضغط على زر الاستعلام واختر القضية المطلوبة، ثم الدفع عند السداد.

كما ويستطيع المتعامل من خلال تطبيق دائرة القضاء أبوظبي الدخول عبر الهوية الرقمية، ومعرفة آخر التحديثات في القضية، أو الدفع عند الضغط على دفع الغرامات، والدفع عن طريق Apple pay أو Samsung pay. وأوضحت الدائرة أنه من مميزات هذه الخدمة، الحصول على كف البحث وإلغاء منع السفر وتجميد المعاملات بدون الحضور الشخصي. يشار إلى أن هذه الخدمة، تكون متاحة للمتعاملين على مدار الساعة، وأكدت دائرة القضاء أبوظبي، أن النظام القضائي في أبوظبي، يتميز بأنه نظام عدلي قضائي يسهل الوصول إليه.