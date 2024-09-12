"الصحة العالمية" تثمن جهود الإمارات لإجلاء المرضى من غزة

وجه الدكتور ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شكراً خاصاً إلى دولة الإمارات على المساهمات التي تقدمها وتقوم بها مع المنظمة في قطاع غزة.

وقال الدكتور بيبركورن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم عبر الفيديو من غزة مع الصحفيين في جنيف، إن المنظمة، وبالشراكة مع دولة الإمارات، نظمت أمس، عملية إجلاء طبي من غزة إلى أبوظبي انطلاقاً من مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم لتلقي الرعاية الطبية الفائقة، والتي تعد الأكبر منذ 23 أكتوبر عام 2023.

وأوضح الدكتور بيبركورن أن عملية الإجلاء الطبي كانت معقدة للغاية وفي ظل نافذة وقت ضيقة للغاية، مشيراً إلى أن العملية شملت 97 شخصاً هم 49 امرأة و48 رجلاً، من المرضى والمصابين بإصابات شديدة ونصفهم من المصابين بسبب الحرب في غزة والنصف الآخر ممن يعانون أمراضا مزمنة مضيفاً أن 155 شخصاً رافقوا المرضى.

كان الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أعرب، أمس الأربعاء، عن تقديره لدولة الإمارات لدعمها إجلاء المرضى والمصابين من قطاع غزة لتلقي الرعاية العاجلة التي يحتاجون إليها. وقال "نأمل أن تعزز هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الإمكانيات المتاحة، التي من الممكن أن تفضي إلى المزيد من عمليات الإجلاء لعدد أكبر من الأفراد".

يذكر أنه، منذ بداية الأزمة، قامت دولة الإمارات بجهود حثيثة لتعزيز الاستجابة الإغاثية تجاه المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في الظروف الحرجة التي يمرون بها، حيث قامت بإجلاء 1665 مريضاً ومرافقاً في المبادرات السابقة ليصل عدد المرضى والمرافقين إلى 1917 مريضاً ومرافقاً مع طائرة أمس.

وقدمت دولة الإمارات ما يزيد عن 40,000 طن من المساعدات الملحّة من إمدادات غذائية وطبية وإغاثية عبر 10 بواخر و1300 شاحنة و316 طائرة و104 عمليات إسقاط جوي ضمن عملية "طيور الخير" التي تمّ من خلالها إسقاط أكثر من 3450 طناً من الجو فوق شمال غزة.