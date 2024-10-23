الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على شركة الصناعات الجوية في تركيا

أبوظبي (وكالات)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية في العاصمة التركية أنقرة، ما أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء واختطاف رهائن.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع كافة الإجراءات التي تتخذها الجمهورية التركية الصديقة في حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، ووقوفها إلى جانب تركيا في مواجهة الإرهاب.

كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى تركيا وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحايا في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وإطلاق سراح الرهائن بصورة عاجلة.

وقُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 14 آخرون بجروح، اليوم، في هجوم استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء قرب أنقرة، حسبما أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا، بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية عن وقوع انفجار وإطلاق نار.

وقال يرلي كايا على منصة إكس «وقع هجوم إرهابي استهدف منشآت الشركة التركية لصناعات الفضاء في أنقرة، للأسف، لدينا قتلى وجرحى في هذا الهجوم».

وفي وقت لاحق، أكد يرلي كايا أنّه «تمّ قتل إرهابيَين»، من دون أن يحدّد إن تمّ إلقاء القبض عليهما أو قتلهما أو إذا كان هناك مهاجمون آخرون.

وأفادت قناة «خبر تورك» عن احتجاز رهائن من دون مزيد من التفاصيل.

ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن هذه العملية حتى الآن.

من جهتها أعلنت وزارة العدل فتح تحقيق.

وفيما أشارت قناة «إن تي في» التلفزيونية الخاصة إلى هجوم انتحاري، أوضحت أنّ مجموعة من الإرهابيين اقتحمت مدخل مقر الشركة وفجّر أحدهم نفسه.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية عن إطلاق نار أعقب الانفجار الذي وقع نحو الرابعة بعد الظهر بتوقيت تركيا.

من جهتها، نشرت صحيفة «صباح» على حسابها على موقع إكس صوراً التقطتها كاميرات المراقبة عند مدخل المبنى تُظهر شاباً بيده ما يبدو أنها بندقية هجومية، وهو يصرخ قائلاً «هذا أحد الإرهابيين الذين هاجموا الشركة».

وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة لهب تتصاعد أعقبها دخان أبيض أمام مدخل الشركة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً من العاصمة التركية.

وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته في اتصال هاتفي مع الرئيس رجب طيب أردوغان، عن دعم الحلف لتركيا.

كذلك، قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقى أردوغان على هامش قمة البريكس في قازان، تعازيه لنظيره التركي في القتلى الذين سقطوا جراء الانفجار.

واستنكر وزير النقل عبد القادر أورال أوغلو «الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت الشركة التركية لصناعات الفضاء في أنقرة».