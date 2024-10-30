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علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يزور مقر برنامج أبحاث الذكاء الاصطناعي في سنغافورة

ولي عهد أبوظبي يزور مقر برنامج أبحاث الذكاء الاصطناعي في سنغافورة
30 أكتوبر 2024 12:50

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مقر برنامج أبحاث الذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في سنغافورة.

والتقى سموّه، خلال الزيارة، بالإدارة التنفيذية لبرنامج أبحاث الذكاء الاصطناعي في سنغافورة، واطَّلع على الجهود المبذولة في مجالات دعم المؤسسات البحثية والشركات الناشئة والمؤسسات المتخصِّصة لتطوير منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي، ومبادرات تنمية وتطوير المواهب المحلية في هذا القطاع الحيوي، من أجل بناء منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة.

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وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات السنغافورية والجهات المعنية بمنظومة الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، لدعم مسيرة التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات في كلا البلدين.

رافق سموّه، خلال هذه الزيارة، معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وجمال عبدالله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ولي عهد أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
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