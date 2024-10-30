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علوم الدار

«قمة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر» تنطلق في أبوظبي 26 نوفمبر المقبل

«قمة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر» تنطلق في أبوظبي 26 نوفمبر المقبل
31 أكتوبر 2024 00:58

أبوظبي (وام)

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أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، المركز البحثي الرائد عالمياً في مجال العلوم التطبيقية، ومطور سلسلة نماذج الذكاء الاصطناعي فالكون، إطلاق النسخة الافتتاحية من القمة السنوية للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في أبوظبي يومي 26 و27 نوفمبر المقبل.
وتعقد القمة في فندق سانت ريجيس بجزيرة السعديات في أبوظبي، بمشاركة جهات دولية بارزة مثل، ميتا وديب مايند من جوجل، وجامعة أكسفورد، وجامعة تسينغهوا، فضلاً عن جهات وطنية رائدة مثل معهد «إنسبشن».
ويتبادل المشاركون الآراء حول الفرص والتحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، وفرص إتاحة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز سلامتها والجوانب الأخلاقية لهذا المجال وحَوْكَمته ومواضيع القوة الحاسوبية والاستدامة والتعاون الدولي، وغيرها من النقاشات الرئيسية.
وتم عقد القمة، تماشياً مع النقاشات العالمية المتنامية حول الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، وذلك عقب إصدار مبادرة المصدر المفتوح لتعريفها الخاص بهذا المجال.
وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «تمثل قمة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في أبوظبي محطة مهمة في مساعينا لتمهيد الطريق نحو مستقبل يكون فيه الذكاء الاصطناعي متاحاً ومفيداً للجميع».
وأضاف: «نسعى من خلال هذه المبادرة إلى جمع أبرز العقول من مجموعة من المؤسسات العالمية الرائدة، وتعزيز التعاون الدولي، ودفع الابتكار بالاستناد إلى مبادئ العدالة والسلامة. وهدفنا الأساسي لا ينحصر على تطوير التكنولوجيا فحسب، بل يتعدى ذلك لضمان استخدامها بشكل مسؤول وأخلاقي لصالح البشرية».
من جانبه، أكد الدكتور حكيم حسيد، كبير الباحثين في وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لمعهد الابتكار التكنولوجي، والتي أدت دوراً رئيساً في تطوير نماذج فالكون، حرص المعهد على التركيز على الابتكار واستكشاف الآفاق التقنية اللازمة لإنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي تتميز بالشفافية والمتانة، وإمكانية التوسع.
وأوضح أن القمة تتيح لهم فرصة التواصل مع خبراء الذكاء الاصطناعي من حول العالم، بما يضمن أن يكون مستقبل الذكاء الاصطناعي مبنياً على أسس التعاون والانفتاح والتطوير المسؤول.

الذكاء الاصطناعي
أبوظبي
الإمارات
معهد الابتكار التكنولوجي
معهد الابتكار التكنولوجي بجامعة زايد الحكومة النيجيرية
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