21 دولة في معرض «أبوظبي للتمور 2024»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس فعاليات الدورة العاشرة لمعرض أبوظبي الدولي للتمور 2024، وشهدت الدورة زيادة في عدد العارضين وعدد الدول المشاركة، حيث وصلت إلى 100 عارض يمثلون 21 دولة، وتم تخصيص جناح خاص للابتكار في مجال نخيل التمر، حيث يُبرز المعرض مكانة الإمارات وجهةً رائدةً لتعزيز الابتكار في زراعة وإنتاج التمور، كما يجمع المعرض نخبة من الخبراء والمختصين والشركات من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات المبتكرة التي تساهم في استدامة قطاع نخيل التمر وتحسين جودة الإنتاج.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي: «يُعتبر معرض أبوظبي للتمور نموذجاً عالمياً في تعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع نخيل التمر، يحتضن الخبراء والشركات لبحث مستقبل هذه الصناعة الحيوية، حيث أصبحت الإمارة مركزاً لتبادل الخبرات حول أحدث التقنيات، من تحسين زراعة النخيل إلى تطوير المنتجات المشتقة من التمور. كما يُعزز هذا التوجه التزام أبوظبي بالاستدامة الغذائية والاقتصادية».

وقال محمد سهيل المزروعي، مدير مصنع تمور ليوا: «إن المصنع يقوم بتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين العصريين. يركز المصنع على تطوير منتجات تعتمد على التمور، مثل التمور القابلة للدهن، الصوصات الصحية، المحليات الطبيعية، والمشروبات الباردة والساخنة. كما يستخدم المصنع تقنيات حديثة في التصنيع والتحويل لرفع كفاءة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للتمور، وبلغ عدد المنتجات المبتكرة من التمور أكثر من 50 صنفاً تجارياً نزل إلى الأسواق المحلية والإقليمية، حيث حقق مصنع تمور ليوا نتائج ملموسة في تعزيز دخل المزارعين، وتحسين جودة المنتجات الإماراتية، مما ساهم في زيادة تنافسيتها على المستوى المحلي والدولي».