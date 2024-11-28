الجمعة 29 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

21 دولة في معرض «أبوظبي للتمور 2024»

21 دولة في معرض «أبوظبي للتمور 2024»
29 نوفمبر 2024 01:11

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: العدالة قاعدة أساسية لمجتمع قوي واقتصاد مزدهر
منصور بن زايد: تعاون مثمر بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص

اختتمت أمس فعاليات الدورة العاشرة لمعرض أبوظبي الدولي للتمور 2024، وشهدت الدورة زيادة في عدد العارضين وعدد الدول المشاركة، حيث وصلت إلى 100 عارض يمثلون 21 دولة، وتم تخصيص جناح خاص للابتكار في مجال نخيل التمر، حيث يُبرز المعرض مكانة الإمارات وجهةً رائدةً لتعزيز الابتكار في زراعة وإنتاج التمور، كما يجمع المعرض نخبة من الخبراء والمختصين والشركات من مختلف أنحاء العالم.
ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات المبتكرة التي تساهم في استدامة قطاع نخيل التمر وتحسين جودة الإنتاج.
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي: «يُعتبر معرض أبوظبي للتمور نموذجاً عالمياً في تعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع نخيل التمر، يحتضن الخبراء والشركات لبحث مستقبل هذه الصناعة الحيوية، حيث أصبحت الإمارة مركزاً لتبادل الخبرات حول أحدث التقنيات، من تحسين زراعة النخيل إلى تطوير المنتجات المشتقة من التمور. كما يُعزز هذا التوجه التزام أبوظبي بالاستدامة الغذائية والاقتصادية».
وقال محمد سهيل المزروعي، مدير مصنع تمور ليوا: «إن المصنع يقوم بتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين العصريين. يركز المصنع على تطوير منتجات تعتمد على التمور، مثل التمور القابلة للدهن، الصوصات الصحية، المحليات الطبيعية، والمشروبات الباردة والساخنة. كما يستخدم المصنع تقنيات حديثة في التصنيع والتحويل لرفع كفاءة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للتمور، وبلغ عدد المنتجات المبتكرة من التمور أكثر من 50 صنفاً تجارياً نزل إلى الأسواق المحلية والإقليمية، حيث حقق مصنع تمور ليوا نتائج ملموسة في تعزيز دخل المزارعين، وتحسين جودة المنتجات الإماراتية، مما ساهم في زيادة تنافسيتها على المستوى المحلي والدولي».

أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للتمور
معرض أبوظبي للتمور
الإمارات
نخيل التمر
آخر الأخبار
خلال جلسة مجلس النواب اللبناني
الأخبار العالمية
البرلمان اللبناني يمدّد لقائد الجيش ويحدد موعداً لانتخاب الرئيس
29 نوفمبر 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين: لا شروط مسبقة لبدء محادثات مع كييف
29 نوفمبر 2024
النساء والأطفال من أبرز ضحايا الحرب على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: المجاعة تهدد حياة 15 ألف امرأة حامل في غزة
29 نوفمبر 2024
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي».. دعوة إلى تنسيق مكثف لمواجهة التهديدات
29 نوفمبر 2024
محمد بن راشد خلال مراسم أداء اليمين بحضور مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد وعيسى كاظم وعمر المهيري ووين ستيوارت (وام)
علوم الدار
محمد بن راشد: العدالة قاعدة أساسية لمجتمع قوي واقتصاد مزدهر
29 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©