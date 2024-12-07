الطلبة الإماراتيون يتخطون المعدل العالمي في العلوم والرياضيات في (TIMSS) 2023

دينا جوني (دبي)

أظهرت نتائج دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS) تقدماً ملحوظاً حقَّقه الطلبة الإماراتيون في مادتي العلوم والرياضيات، حيث تجاوزت معدلاتهم المتوسط العالمي، مقارنة بالدورة السابقة في عام 2019.

وحلَّت المدارس الخاصة في دبي ضمن قائمة المراكز الخمسة الأولى عالمياً في مادة «العلوم»، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في مادة «الرياضيات»، بحسب نتائج الدراسة التي عُقدت خلال العام 2023، وأعلنت نتائجها منتصف الأسبوع.

وسجَّل طلبة الصفين الرابع والثامن في المنهاج التعليمي الهندي أداءً أعلى من أقرانهم في دبي في جميع مستويات الدراسة الدولية، يليهم طلبة منهاج البكالوريا الدولية، ثم طلبة المنهاج البريطاني.

ووفقاً لنتائج الدراسة الدولية أحرزت المدارس الخاصة في دبي المركز الخامس عالمياً في مادة العلوم للصف الرابع بمعدل 571 نقطة، متجاوزة المعدل العالمي الذي حددته الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي، الجهة المسؤولة عن تنفيذ التقييم الدولي، والبالغ 494 نقطة.

كما حققت المدارس الخاصة المركز الرابع عالمياً في مادة العلوم للصف الثامن بمعدل 563 نقطة، متفوقة على المعدل العالمي البالغ 478 نقطة.

ولم يختلف أداء طلبة مدارس دبي في مادة الرياضيات، حيث تؤكد نتائج الدراسة الدولية تحقيق المدارس الخاصة في الإمارة المركز السابع عالمياً للصف الرابع بمعدل 564 نقطة، متجاوزة المعدل العالمي البالغ 503 نقاط، والمركز السادس عالمياً للصف الثامن بمعدل 561 نقطة، متفوقة بذلك على المعدل العالمي البالغ 478 نقطة.

وتضمنت دراسة TIMSS 2023 - لأول مرة - إطاراً مخصصاً لتقييم المواقف والسلوكيات البيئية للطلبة كجزء من استبياناتها المرتبطة بالدراسة، حيث حقَّق طلبة المدارس الخاصة في دبي المركز الثالث عالمياً في هذا الجانب، مما يبرز الاهتمام المتزايد لمنظومة التعليم في دبي بمفاهيم الاستدامة والتعليم البيئي.

وفي هذا السياق، أفاد 97% من طلبة الصف الرابع و91% من طلبة الصف الثامن في المدارس الخاصة بدبي بأنهم يُقدِّرون أهمية الحفاظ على البيئة.

اشتملت دراسة TIMSS 2023 على استبيان لرصد آراء الطلبة حول جوانب مختلفة من تجربتهم التعليمية، حيث أشار حوالي 90% من طلبة الصف الرابع و84% من طلبة الصف الثامن في المدارس الخاصة بدبي إلى أنهم يشعرون بالانتماء إلى المدرسة، مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 87% و79% على التوالي.