يطل متحف نور وسلام أحدث الوجهات الثقافية في جامع الشيخ زايد الكبير على زوارهِ عبر إقامةِ مؤتمر صحفي لينقلَهمْ في رحلة من الإيمانِ والإلهامِ والتَعايش، كما يؤكد أصالةَ قيمِ التَسامحِ ومفاهيم السلامِ في أرضِ الإمارات منذ القدمِ، ويعكس رؤيةَ الوالدِ المُؤسِّس في ترسيخِ تلك المفاهيمِ في مجتمع الدولة، وجعلِ جامع الشيخ زايد الكبير منارة للتقارب الثقافِي.



تمّت إضافة نوعية للتجاربِ الثقافيةِ إذْ تقدم تجربة (ضياء التفاعلية- عالم من نور) رسالتَهَا من خلالِ مُؤثراتٍ صوتية وحسية مصحوبة بالرياح،التي تتضمن عرضاً ضوئياً تفاعلياً بتقنيةِ (360) درجةً باستخدامِ ما يزيدُ على (1,500,000,000) من الوحداتِ الضوئيةِ.



تمَّ بناء المتحفِ بمشاركةِ أكثر من 100 متخصص ومهندس وفنيٍّ لما يقارب من نصفِ مليون ساعةٍ ،ويضمُ المتحفُ أكثرَ من 200 قطعة فنية إسلامية نادرة كما تمَّ تصميم المُتحف وفقاً لتجارب تتسمُ بالعمقِ والجاذبيةِ إذْ يقدمُ محتوى مُتنوعاً، وتجارب حسيةً وتفاعليةً، ومقتنياتٍ نفيسةً، وأعمالاً تجمع بين الأصالةِ والإبداعِ، وأعمالاً علميةً وأدبيةً وتاريخيةً تعبر عن ثراءِ الحضارة ِالإسلاميةِ وتواصلِهَا مع مُختلفِ حضاراتِ العالمِ. يجمع المتحف بين الأجواء المميزة وطرق العرض المبتكرة ليصنع تجربة سردية ملهمة وغنية.

المركز جامع الشيخ زايد الكبير يفتح أبواب متحف "نور وسلام" أمام الزوار



تقرير: ندى الزعابي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/yPWGF22Oh5 — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) December 17, 2024