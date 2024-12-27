«موارد عجمان» تستعرض «استراتيجية إدارة الموارد البشرية»

عجمان (وام)

نظمت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، اللقاء الرابع للمجلس التنسيقي للموارد البشرية، بحضور ممثلي وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة، وتركز اللقاء حول ورشة عمل متخصصة بعنوان «الفكر الاستراتيجي في إدارة الموارد البشرية» قدمها المستشار الاستراتيجي بكر عبيدات، وتمحورت حول دور الفكر الاستراتيجي في تعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الموارد البشرية.

واستعرضت الورشة مفهوم الاستراتيجية مع أمثلة تطبيقية للخيارات الاستراتيجية في القطاع الحكومي ومستوياتها المختلفة، إلى جانب توضيح الجوانب الرئيسة للإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، كما تطرقت إلى المراحل الأساسية لتطوير استراتيجيات الموارد البشرية والتحديات المستقبلية التي قد تؤثر في بيئات العمل.

وشملت الورشة تقديم نماذج متطورة لإدارة الموارد البشرية، وآليات تحليل استراتيجيات الاستقطاب والتوظيف، إلى جانب استعراض الفكر الاستراتيجي لإدارة الأداء والتقييم بطرق مبتكرة، والفكر الاستراتيجي للتعلّم والنمو بهدف دعم التطور المؤسسي، وتعزيز الكفاءات.

وتضمن اللقاء أيضاً استعراض الأنظمة الرقمية والخدمات التي تقدمها دائرة الموارد البشرية، وخططها المستمرة لتحسين هذه الأنظمة، كما عُرضت أبرز التحديثات على أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المطبقة في حكومة عجمان، وتضمنت نظام إدارة الأداء الوظيفي ونظام التدريب والتطوير، بما يدعم تحقيق الكفاءة التشغيلية لوحدات الموارد البشرية الحكومية.

واختُتم اللقاء بتبادل الأفكار والمقترحات من المشاركين، ما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة عجمان.