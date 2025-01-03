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«جمعية الصحفيين» تكشف عن برنامج اليوبيل الفضي يناير الجاري

«جمعية الصحفيين» تكشف عن برنامج اليوبيل الفضي يناير الجاري
4 يناير 2025 01:05

دبي (الاتحاد)
أعلنت جمعية الصحفيين الإماراتية برنامج حفل اليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، الذي سيُعقد في الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري.
وسيشهد الحفل حضور وفود من نقابات واتحادات وجمعيات وهيئات صحفية محلية، وخليجية، وعربية، ودولية، إلى جانب تنظيم اجتماعات وورش عمل تُلقي الضوء على مستقبل الصحافة، كما يتضمن الحفل جلسة موسعة تحت عنوان «إضاءات خليجية»، تُناقش محاور متعددة تعكس التحديات والفرص الإقليمية.

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لحظة فارقة
وقالت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن هذا الحدث يُعد لحظة فارقة في تاريخ الجمعية، إذ يُبرز إنجازاتها خلال ربع قرن من العمل الدؤوب لخدمة الصحافة والصحفيين، ويتناول عبر فعالياته التحديات الحالية والمستقبلية للصحافة، ويعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات كمركز رائد في تنظيم الفعاليات الدولية.
وأضافت: «يشمل البرنامج فعاليات متنوعة تهدف إلى تعزيز دور الصحافة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال استضافة اجتماعات موسعة للاتحادات الخليجية والعربية والآسيوية والدولية، مما يساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تخدم مهنة الصحافة والإعلام.
ولفتت فضيلة المعيني إلى أن الجمعية ستكرم أيضاً ستة من أبرز رواد الصحافة العربية، تقديراً لإسهاماتهم الكبيرة في تطوير المهنة ودورهم الفاعل في بدايات تأسيس الجمعية وتشكيلها الإداري وربطها مع نظيراتها من النقابات والهيئات الخليجية والعربية، وسيتم أيضاً إطلاق ميثاق «الحرية والمسؤولية» الذي يُعد وثيقة مهمة لتنظيم العمل الإعلامي وتعزيز مصداقيته.
وأكدت أن رسالة جمعية الصحفيين الإماراتية ترتكز على دعم حرية التعبير، وتعزيز الإنجازات الوطنية من خلال توفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى، وأن الجمعية شريك استراتيجي للمؤسسات الإعلامية في الدولة، وتسعى للتصدي للتحديات التي تواجه المجتمع.

تكريم المؤسسيين 
أشارت المعيني إلى أنه سيتم تكريم المؤسسين الأوائل للجمعية ورؤساء الإدارات السابقين تقديراً لدورهم البارز في بناء وتطوير هذا الكيان الوطني الكبير، كما سيشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بجوائز أطلقتها الجمعية للمرة الأولى في تاريخها، وهي «المؤسسة الإعلامية المبتكرة»، «الشخصية الإعلامية الملهمة»، و«أفضل صانع محتوى»، تعزيزاً للإبداع وتشجيعاً للابتكار في قطاع الصحافة والإعلام.

اليوبيل الفضي
الإمارات
جمعية الصحفيين
جمعية الصحفيين الإماراتية
جمعية الصحفيين الإماراتيين
فضيلة المعيني
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