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«أبطال خط الدفاع الأول» في حديقة الخور

«أبطال خط الدفاع الأول» في حديقة الخور
20 فبراير 2025 13:10

أبوظبي (الاتحاد)

تستقبل حديقة الخور في دبي مهرجان «أبطال خط الدفاع الأول» في الفترة من 21 - 23 فبراير، لتكريم أبطال خط الدفاع الأول في مختلف القطاعات، تقديراً لعطائهم اللامحدود في حماية المجتمع وضمان سلامته. وتنظَّم مجموعة من الأنشطة التفاعلية والعروض الحيّة، إلى جانب معارض تُسلّط الضوء على قصص ملهمة لأبطالٍ تحدّوا الصعاب وكرّسوا حياتهم لخدمة الآخرين. كما ستخصَّص منصات تعبّر عن الامتنان والعرفان، مع توفير مساحات ترفيهية وتعليمية تشرك العائلات والأطفال في رحلة استكشاف بطولات هؤلاء الأفراد الاستثنائيين.ويزخر المهرجان بالفعاليات التي تعكس القيم الإماراتية الأصيلة المتمثلة في التكافل والتقدير والعطاء، حيث سيستمتع الزوار بعروض ثقافية وفنية تحتفي بتراث الدولة وقيمها الإنسانية العريقة. كما يُشكّل سوق المأكولات في مهرجان «أبطال خط الدفاع الأول» أحد أبرز الفعاليات التي تُضفي أجواءً نابضة بالحياة على الحدث، حيث يجمع بين النكهات العالمية والمأكولات المحلية التي تعكس تنوّع الثقافات في دولة الإمارات. ويهدف السوق إلى تقديم تجربة مميّزة للزوار من خلال مجموعة واسعة من الأطباق التي تحضَّر على أيدي طهاة متميزين، مما يُتيح للأسر وأبطال خط الدفاع الأول فرصة الاستمتاع بوجبات شهية في بيئة مريحة وودية. كما سيكون هناك ركن مخصّص للأطباق الصحية، تأكيداً على أهمية الغذاء المتوازن في تعزيز الصحة والعافية، لا سيما لأبطال خط الدفاع الأول الذين يبذلون جهوداً استثنائية في خدمة المجتمع.

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