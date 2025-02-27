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علوم الدار

العمل عن بُعد يوم الجمعة بنسبة 100% خلال رمضان لموظفي حكومة عجمان

بتوجيهات عمار بن حميد.. "الموارد البشرية" تعتمد العمل عن بُعد يوم الجمعة بنسبة 100% خلال رمضان لموظفي حكومة عجمان
27 فبراير 2025 13:20

بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الجمعة بنسبة 100% لكافة موظفي الجهات المحلية بالإمارة خلال شهر رمضان المبارك وذلك تزامناً مع عام المجتمع.
ووفقًا لتعميم أصدرته الدائرة، ستكون ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك من الإثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 2:30 بعد الظهر، ويوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 12:00 ظهراً.
ونص التعميم على منح الجهات الحكومية المرونة في تطبيق نظام العمل عن بعد المعتمد في حكومة عجمان خلال الشهر الفضيل ووفق الضوابط المحددة، وبنسبة 100% يوم الجمعة، بما يضمن استمرارية العمل وعدم التأثير على تقديم الخدمات للمتعاملين.

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وتتولى الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة تحديد أوقات الدوام بما يتناسب مع طبيعة عملها، شرط ألا تتجاوز مدة المناوبة الواحدة خمس ساعات ونصف يومياً.
وأشار التعميم إلى إمكانية تطبيق نظام العمل المرن خلال الشهر الفضيل بقرار من المدير العام في الجهة الحكومية، مع ضمان التزام الموظفين بعدد ساعات العمل المحددة، بالإضافة إلى توفير عدد كافٍ من الموظفين في الوحدات التنظيمية ذات الاتصال المباشر مع المتعاملين لضمان استمرارية تقديم الخدمات خلال ساعات العمل الرسمية.

المصدر: وام
حكومة عجمان
عمار بن حميد النعيمي
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