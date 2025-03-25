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علوم الدار

77 مليون متر مكعب الطاقة الاستيعابية لسدود منطقة العين

مشاريع مختلفة لتطوير وصيانة الوديان لضمان انسيابية مياه الأمطار والسيول (من المصدر)
26 مارس 2025 02:37

إيهاب الرفاعي (منطقة العين)
تضم منطقة العين 7 سدود تصل طاقتها الاستيعابية إلى 77 مليون متر مكعب، وقد وصلت نسبة امتلائها بعد المنخفض الجوي في أبريل 2024 إلى 28 مليون متر مكعب.
ويعتبر سد شويب أحد أهم السدود في منطقة العين، وتكمن أهمية السد في المحافظة على مياه الأمطار، ومنع مياه السيول من جرف التربة في منطقة الشويب، كما يعمل السد على حفظ مياه الأمطار واستخدامها فيما بعد لري المزروعات المختلفة في المدينة.
وحرصت بلدية مدينة العين على تنفيذ مشاريع مختلفة لتطوير وصيانة الوديان والمحافظة عليها، وضمان انسيابية مياه الأمطار والسيول، ومنها مشاريع تنظيف وصيانة الوديان، وشملت عملية الصيانة النظافة وإزالة المشوهات وإزالة الأشجار والحشائش الضارة، وكذلك نظافة الجسور وسد الفتحات العشوائية؛ وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة السكان والمحافظة على المظهر العام.

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كما تحرص بلدية مدينة العين على تنفيذ مشاريع تنظيف الوديان وإزالة الأشجار الضارة للحفاظ على نظافة وجمال مدينة العين، بالإضافة لحماية المرافق والممتلكات العامة، بما يعزّز توجهات البلدية في إبراز الجانب الجمالي لمناطقها، والذي ينعكس بدوره على المظهر الحضاري، وذلك من خلال إزالة الأشجار والحشائش الضارة في الوديان، لتوفير بيئة صحية سليمة للسكان القاطنين بالقرب من الوديان، وللحد من البيئة المساعدة على تكاثر الحشرات والقوارض، ويقوم المشروع على إجراء أعمال تنظيف وصيانة للوديان في مدينة العين من جميع مشوهات المظهر العام، ومعالجة المشكلات فيها، تحقيقاً لهدف التنمية المستدامة، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.
صحة المجتمع
تسعى بلدية مدينة العين للمحافظة على سلامة وصحة المجتمع، وتوعية الجمهور بأهمية المحافظة على نظافة مناطق المدينة، بالإضافة إلى المحافظة على الوديان كمصادر بيئية طبيعية يتحتم على أفراد المجتمع المحافظة عليها، ومنع السلوكيات والممارسات الخاطئة فيها، بما يضمن تحقيق خدمات بلدية متميزة لرفاهية المجتمع وسعادته.

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