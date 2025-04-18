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علوم الدار

«شباب أم القيوين» يناقش «تحدي أوامر الذكاء الاصطناعي»

جانب من فعاليات الورشة بمجلس شباب أم القيوين (وام)
19 ابريل 2025 01:19

أم القيوين (وام) 

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أكد الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين، أهمية الدور الذي تؤديه مجالس الشباب في تمكين الجيل الجديد معرفياً وتقنياً.
وقال خلال حضوره أمس ورشة العمل التقنية التي نظمها مجلس شباب أم القيوين بالتعاون مع جامعة أم القيوين، تحت عنوان «تحدي أوامر الذكاء الاصطناعي»، إن تمكين الشباب بالمعرفة التكنولوجية والاطلاع على مفاهيم الذكاء الاصطناعي يسهم في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز مكانة الدولة في ميادين الابتكار والتطور التكنولوجي.
وأشار إلى أهمية مجالس الشباب كمنصات محفزة لتبادل الأفكار وبناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات وصناعة مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة، مؤكداً أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في بناء جيل يمتلك أدوات المستقبل. هدفت الورشة إلى تمكين الشباب من مهارات هندسة الذكاء الاصطناعي وتعزيز كفاءاتهم في هذا المجال الحيوي وجاء تنظيمها ضمن برامج مجلس الشباب بأم القيوين الرامية إلى دعم الكوادر الوطنية الشابة، من خلال توفير تجارب عملية وتدريبية تواكب أحدث التطورات في عالم الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم اكتساب معارف متقدمة تُسهم في بناء مستقبل مهني واعد ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.
واستُهلت الورشة بكلمة ألقاها محمد علي البرق، عضو مجلس شباب أم القيوين، أكد فيها التزام المجلس بدعم مسيرة الشباب الإماراتي نحو التميز في المجالات التقنية والمعرفية، لا سيما في تخصصات الذكاء الاصطناعي التي تُعد إحدى ركائز اقتصاد المستقبل.
وأشاد في كلمته بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين الشباب، من خلال توفير بيئة محفزة تعزز قدراتهم وتفتح لهم آفاق الابتكار والمساهمة في بناء مجتمع معرفي ومستدام.
وقدّم الورشة العملية شاهر طيفور، عضو مجلس شباب أم القيوين وسفير البرمجة في البرنامج الوطني للمبرمجين، حيث تناول خلالها أساسيات الذكاء الاصطناعي، وآليات التفاعل مع نماذج الذكاء التوليدي، بالإضافة إلى شرح أنواع المخرجات الناتجة عن هذه النماذج.
كما شهدت الورشة تدريباً عملياً وتحدياً تطبيقياً تفاعل معه المشاركون لاختبار مهاراتهم وتطبيق ما اكتسبوه.  

أم القيوين
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
صقر بن سعود المعلا
شباب أم القيوين
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