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علوم الدار

حمدان بن محمد والشيوخ يحضرون أفراح تريم والطنيجي

حمدان بن محمد وأحمد بن محمد في صورة جماعية مع الحضور خلال حفل الاستقبال (من المصدر)
5 مايو 2025 01:37

دبي (الاتحاد) 
حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد عمران تريم، أمس، في نادي الشارقة للجولف والرماية، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة المرحوم محمد سالم عيسى الطنيجي.

وهنأ سموهما العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد عمران بن تريم.

وأعرب الشيوخ عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة. حضر حفل الاستقبال، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.

 

 

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