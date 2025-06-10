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علوم الدار

إجماع على سهولة الفيزياء والرياضيات في التكنولوجيا التطبيقية برأس الخيمة وأم القيوين

أرشيفية
11 يونيو 2025 01:11

مريم بوخطامين (رأس الخيمة، أم القيوين)

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أجمع طلاب وطالبات منطقة رأس الخيمة وأم القيوين التعليمية على سلاسة وسهولة اختباري الفيزياء في المسارات التعليمية ويسر الورقة الامتحانية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي كانت بداية جيدة لماراثون اختبارات شهادة «الثاني عشر» بمجالات التطبيقية والمسارات التعليمية لطلاب النخبة، المتقدم والعام.
وبين عدد من إدارات المدارس أن أول يوم في اختبارات الفصل الدراسي الأخير للعام الدراسي 2025 مر بشكل جيد جداً ولم تتلق اللجان الامتحانية أية شكاوى بخصوص صعوبة الورقة الامتحانية وخرج معظم الطلاب قبل الوقت المحدد، مؤكدين أن إدارات المدارس من الهيئات التدريسية والإدارية كانت على استعداد مسبق بتجهيز القاعات الامتحانية وتهيئة الأجواء الامتحانية.
وقال الطالب منصور محمد السويدي، من مدرسة المطاف للتعليم الثانوية، إن الورقة الامتحانية الخاصة بالفيزياء كانت في متناول الطالب المتوسط.

الفيزياء
امتحان الفيزياء
الرياضيات
امتحان الرياضيات
التكنولوجيا التطبيقية
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