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علوم الدار

الجامعة الكندية تطلق برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي

الجامعة الكندية تطلق برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي
10 يوليو 2025 01:15

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت الجامعة الكندية دبي، إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي (BScAI)؛ بهدف تزويد الطلبة بالمهارات الضرورية للنجاح في واحد من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي.
وبالإضافة إلى المهارات التقنية، يركز البرنامج على المهارات الشخصية والقيادة الأخلاقية، من خلال مقررات في التواصل والذكاء الاصطناعي الأخلاقي وريادة الأعمال.  
كما يتضمن البرنامج فترة تدريب عملي في بيئة واقعية، ومشروع تخرج في الذكاء الاصطناعي، مما يمنح الطلبة تجربة عملية قيّمة قبل التخرج.  
وقال الدكتور تامر محمد، رئيس قسم هندسة الحاسوب والعلوم الحاسوبية: «صممنا هذا البرنامج لتمكين الطلبة من أدوات تشكيل المستقبل، سواء كانوا يرغبون في ابتكار تقنيات جديدة، أو حل تحديات عالمية، أو إطلاق مشاريعهم الخاصة، فهذا التخصص يفتح الأبواب أمام إمكانات لا حصر لها».
بدوره، أضاف الدكتور شريف موسى، عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا: «يعكس هذا الإطلاق رؤيتنا في تقديم تعليم لا يقتصر فقط على مواكبة متطلبات السوق، بل يُحدث تحولاً فعلياً، ومع تحول دبي سريعاً إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، نفخر بمساهمتنا في بناء القدرات المهنية في هذا القطاع الاقتصادي المهم».

الذكاء الاصطناعي
الإمارات
الجامعة الكندية
الجامعة الكندية بدبي
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