فارس خلف المزروعي: «يوم عهد الاتحاد» إرثٌ جسد قيم الوفاء والانتماء

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، في تصريح بمناسبة يوم عهد الاتحاد، إن يوم عهد الاتحاد إرثٌ تاريخي تجسدت فيه قيم الوفاء والانتماء، ومناسبة لتجديد عهد الولاء لوطننا العزيز ولقيادتنا الرشيدة، بمواصلة السير بخطى ثابتة على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسين.

وتابع: نُعبّر عن عرفاننا لحكمتهم وبصيرتهم، وهم يضعون لبنات الاتحاد لدولةٍ أصبحت اليوم نموذجاً يُحتذى به في الازدهار بكافة المجالات، ورمزاً للسعادة، والتسامح، والبذل، والعطاء.