«الدفاع» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»

أبوظبي (وام)



بحضور معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي؛ وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار مسؤولي وضباط الوزارة، نظّمت وزارة الدفاع حفلاً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يُقام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، وذلك تقديراً لدورها ومساهمتها الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، لا سيما في قطاع الدفاع.

واستُهل الحفل بكلمة ألقاها علي عبدالله الأحمد، الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي، أكّد فيها التزام وزارة الدفاع بدعم وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف التخصصات والمجالات العسكرية، مشيداً بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية في خدمة الوطن.





وألقت اللواء الركن عائشة سلطان الظاهري، رئيس الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية، كلمة أبرزت فيها مسيرة المرأة الإماراتية في القوات المسلحة، والدور الرائد الذي تؤديه في تعزيز الكفاءة والجاهزية، مؤكدة أن تمكين المرأة يمثل أحد ثوابت الرؤية الوطنية.

تضمّن الحفل جلسة حوارية بعنوان «تكريم الإرث وتمكين المستقبل - المرأة الإماراتية في قطاع الدفاع»، شارك فيها عدد من القيادات النسائية في الوزارة واللاتي ناقشن أبرز التحديات والفرص، وسلّطن الضوء على التجارب الملهمة لعدد من الرائدات في هذا القطاع الحيوي.

كما شهد الحفل، تكريم العميد طبيب (م) أسماء سلطان المغيري، تقديراً لمسيرتها المتميزة كأول امرأة إماراتية تلتحق بصفوف القوات المسلحة في السبعينيات من القرن العشرين، وخدمتها المشرفة التي امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً، حيث شكلت مثالاً يحتذى به في البذل والعطاء.

تأتي هذه الفعالية في إطار حرص وزارة الدفاع الدائم على إبراز دور المرأة الإماراتية، ومواصلة دعمها لتمكين الكفاءات النسائية في خدمة الوطن، وتحقيق تطلعاته المستقبلية.





محطة فخر

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات عزّزت مكانتها نموذجاً دولياً وإقليمياً متقدماً في تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، بالتزامن مع احتفاء الدولة بـ«يوم المرأة الإماراتية». وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، أن يوم المرأة الإماراتية محطة فخر نستحضر فيها مسيرة خمسين عاماً من الدعم والتمكين، بقيادة آمنت بقدرات المرأة وجعلتها شريكاً في كل إنجاز. وأشارت إلى أن ابنة الإمارات اليوم تقود الأعمال وتبدع في مجالات الاقتصاد والعلوم والدبلوماسية، وتسهم في صياغة القرارات ورؤى المستقبل. ولفتت الكعبي، إلى أن تصدر الإمارات في مؤشرات المساواة العالمية، يعكس رؤية القيادة والتزام الدولة بتمكين المرأة.