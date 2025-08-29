«رؤية أم الإمارات 50:50».. نقلة نوعية في مسيرة تمكين المرأة

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت قيادات نسائية أن «رؤية أم الإمارات 50:50» التي تم إطلاقها أول أمس تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تعزّز من دور المرأة الريادي خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وأشرن إلى أن «الرؤية» تمثّل نقلة نوعية في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، وتجسّد التزام الدولة الراسخ بترسيخ دور المرأة كشريك أساسي في بناء المستقبل على مدى الخمسين عاماً المقبلة.

ولفتن إلى أن «رؤية أم الإمارات 50:50» تهدف إلى ترسيخ مبدأ التوازن بين الجنسين بنسبة 50:50 في مختلف القطاعات، عبر تعزيز حضور المرأة ومساهمتها في ميادين التعليم والاقتصاد والتكنولوجيا وعلوم المستقبل، بما يضمن استدامة التنمية الشاملة ويحافظ في الوقت نفسه على القيم الإماراتية الأصيلة والهوية الوطنية.

استثمار في المستقبل

وبمناسبة إطلاق «رؤية أم الإمارات 50:50» أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن إطلاق هذه الرؤية يعكس قيادة ملهمة أرست نموذجاً يحتذى به للمرأة الإماراتية في جميع المجالات. وقالت: تجسّد رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لإطلاق «رؤية أم الإمارات 50:50» قيادة ملهمة، أرست نموذجاً يحتذى به للمرأة الإماراتية في كل مكان. وتؤكّد هذه الرؤية بأن التمكين الحقيقي يقوم على الإيمان بقدرات المرأة، والاعتراف بمساهمتها الفاعلة كشريك أساسي في بناء المستقبل ومواجهة تحدياته. وتشكّل الرؤية منعطفاً استراتيجياً في مسيرة الإمارات، بوضع المرأة في قلب التنمية الشاملة وضمان استدامة نهضة الوطن من خلال تعزيز حضورها ومشاركتها في مختلف القطاعات».

وأضافت معاليها تحمل «رؤية أم الإمارات 50:50»، رسالة واضحة للأجيال القادمة، تقوم على أنّ الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الوطن، والحاضر الذي نعيشه اليوم نقطة انطلاق نحو خمسين عاماً من التميز والريادة والابتكار.

وأكدت معالي سناء سهيل أن وزارة الأسرة تضع هذه الرؤية في صميم أولوياتها، باعتبارها خريطة طريق استراتيجية نحو مستقبل مشرق.

رؤية ملهمة

أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، أن الرؤية تمثل تتويجاً لمسيرة ثرية من الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية بفضل دعم القيادة الرشيدة.

وقالت شيخة الظاهري: تفخر المرأة الإماراتية اليوم بكونها شريكاً أساسياً في بناء المجتمع، ونموذجاً عالمياً في قيادة التغيير نحو المستقبل. وهذه المكانة صنعتها قيادة واثقة وحكيمة دفعت حدود الأمل والطموح نحو المستحيل عبر مسيرة حافلة تتوجها اليوم «رؤية أم الإمارات 50:50» لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها الريادي خلال الخمسين عاماً المقبلة. وأضافت: «في هيئة البيئة - أبوظبي، نحتفي بهذه الرؤية الملهمة ونتخذها نهجاً واضحاً يعزز إيماننا بأن تمكين المرأة وتطوير قدراتها في مختلف القطاعات لاسيما القطاع البيئي، ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتنا الحضارية وفي المحافظة على إرثنا الطبيعي الغني. وتدعم هذه الرؤية ريادة المرأة العالمية في مجال العمل البيئي وترسخ التزامنا بمواصلة العمل نحو توفير بيئة محفزة تدعم إبداعها ومساهماتها لبناء مستقبل مستدام».



خطوة استراتيجية

تؤكد «رؤية أم الإمارات 50:50» أن المرأة الإماراتية تقف اليوم في موقع متقدم لمواصلة مسيرة الإنجاز والنجاح والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وتعد الرؤية خطوة استراتيجية، وتضع الرؤية أسساً متينة لمجتمع متوازن، متماسك، منفتح على العالم، يقوده التمكين المتساوي بين الرجل والمرأة في شتى الميادين.