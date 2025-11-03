ناصر النعيمي: شاهد على مسيرةٍ زاخرة بالإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)



قال الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي: «في يوم العلم، تتجسّد معاني الولاء والانتماء، ويعلو رمز دولتنا شامخاً ليحكي مسيرة وطنٍ صنع من الإصرار إنجازاً، ومن الوحدة قوةً، ومن الحلم واقعاً نفخر به بين الأمم. إن يوم العَلَم هو لحظة تترجم فيها مشاعرنا تجاه الوطن إلى عهدٍ متجدّد، نؤكد فيه التزامنا بمواصلة مسيرة العطاء والبناء». وأضاف: «لقد أصبح عَلَم الإمارات شاهداً على مسيرةٍ زاخرة بالإنجازات، فهو يُرفرف اليوم في سماء الرفعة والريادة، في مجالات الدفاع والابتكار والاقتصاد والفضاء والطاقة المتجددة، وفي ساحات العمل الإنساني التي رسّخت اسم الإمارات رمزاً للعطاء والتسامح حول العالم. كلما ارتفع العَلَم، ارتفعت معه مكانة الدولة، واتسعت رؤيتها لتغدو نموذجاً يُحتذى في التنمية والاستدامة والتفوق».