الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ناصر النعيمي: شاهد على مسيرةٍ زاخرة بالإنجازات

ناصر النعيمي: شاهد على مسيرةٍ زاخرة بالإنجازات
4 نوفمبر 2025 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي: «في يوم العلم، تتجسّد معاني الولاء والانتماء، ويعلو رمز دولتنا شامخاً ليحكي مسيرة وطنٍ صنع من الإصرار إنجازاً، ومن الوحدة قوةً، ومن الحلم واقعاً نفخر به بين الأمم. إن يوم العَلَم هو لحظة تترجم فيها مشاعرنا تجاه الوطن إلى عهدٍ متجدّد، نؤكد فيه التزامنا بمواصلة مسيرة العطاء والبناء». وأضاف: «لقد أصبح عَلَم الإمارات شاهداً على مسيرةٍ زاخرة بالإنجازات، فهو يُرفرف اليوم في سماء الرفعة والريادة، في مجالات الدفاع والابتكار والاقتصاد والفضاء والطاقة المتجددة، وفي ساحات العمل الإنساني التي رسّخت اسم الإمارات رمزاً للعطاء والتسامح حول العالم. كلما ارتفع العَلَم، ارتفعت معه مكانة الدولة، واتسعت رؤيتها لتغدو نموذجاً يُحتذى في التنمية والاستدامة والتفوق».

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب
«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية
يوم العلم
الإمارات
ناصر النعيمي
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©