علوم الدار

توقعات بسقوط أمطار غداً

أبوظبي
8 نوفمبر 2025 17:25

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على السواحل والجزر الغربية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وأوضح المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:45 والمد الثاني عند الساعة 05:15، والجزر الأول عند الساعة 08:18 والجزر الثاني عند الساعة 22:09.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. سيحدث المد الأول عند الساعة 01:08، والجزر الأول عند الساعة 18:11 والجزرالثاني عند الساعة 07:09.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة                 الحرارة العظمى    الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى.  الرطوبة الصغرى

أبوظبي                       33 22 80 30
دبي                            32 23 75 30
الشارقة                        33 18 70 30
عجمان                         32 22 70 30
أم القيوين                      32 18 75 30
رأس الخيمة                   33 17 65 25
الفجيرة                         29 21 70 40
العـين                           32 22 55 20
ليوا                              33 18 85 15
الرويس                         31 20 85 35
السلع                            31 20 80 30
دلـمـا                            31 25 80 40
طنب الكبرى / الصغرى    30 24 85 45
أبو موسى                      30 24 85 45.

المصدر: وام
