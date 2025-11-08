الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد: لمعرفة تحضّر أي دولة.. انظر إلى نظامها ونظافتها وأخلاق أهلها

محمد بن راشد: لمعرفة تحضّر أي دولة.. انظر إلى نظامها ونظافتها وأخلاق أهلها
8 نوفمبر 2025 17:33

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقطع فيديو يعبّر فيه ركاب مترو دبي عن آرائهم عن الإمارات.
وكتب سموّه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «يومٌ اعتيادي في مترو دبي».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تريد أن تعرف مدى رُقيّ وتحضّر أي دولة؟ انظر إلى نظامها… ونظافتها… وأخلاق أهلها».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
مترو دبي
الإمارات
