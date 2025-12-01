الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منال بنت محمد: الإمارات ماضية بثقة وثبات نحو تعزيز مكانتها العالمية

منال بنت محمد: الإمارات ماضية بثقة وثبات نحو تعزيز مكانتها العالمية
2 ديسمبر 2025 02:56

دبي (الاتحاد)

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن دولة الإمارات تحتفي بـعيد الاتحاد الـ 54 وهي تمضي بثقة وثبات لتعزيز مكانتها العالمية المرموقة في جميع المجالات، وترسيخ نموذجها التنموي الملهم برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لتصل الدولة اليوم إلى أرقى المراتب.
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «إن عيد الاتحاد، والذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار (متّحدين)، مناسبة وطنية خالدة نعتز بها جميعاً، ونستحضر فيها ملامح مهمة من مسيرة الاتحاد المباركة التي أرسى دعائمها المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الآباء المؤسسون، طيّب الله ثراهم جميعاً».

الثاني من ديسمبر
منال بنت محمد
الإمارات
عيد الاتحاد
مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
