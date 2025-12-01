منال بنت محمد: الإمارات ماضية بثقة وثبات نحو تعزيز مكانتها العالمية

دبي (الاتحاد)



أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن دولة الإمارات تحتفي بـعيد الاتحاد الـ 54 وهي تمضي بثقة وثبات لتعزيز مكانتها العالمية المرموقة في جميع المجالات، وترسيخ نموذجها التنموي الملهم برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لتصل الدولة اليوم إلى أرقى المراتب.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «إن عيد الاتحاد، والذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار (متّحدين)، مناسبة وطنية خالدة نعتز بها جميعاً، ونستحضر فيها ملامح مهمة من مسيرة الاتحاد المباركة التي أرسى دعائمها المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الآباء المؤسسون، طيّب الله ثراهم جميعاً».