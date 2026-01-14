شركات صينية تستعرض تقنيات متطورة للطاقة الشمسية في "أسبوع أبوظبي للاستدامة"

استعرضت شركات صينية رائدة في مجال الطاقة الشمسية، أحدث حلولها وتقنياتها المبتكرة خلال فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026"، مؤكدة دور الابتكار والتقنيات الذكية في تعزيز كفاءة أنظمة الطاقة الشمسية والفوتوفولطية وزيادة العائد على الاستثمار، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشاركت شركة "9Sun Solar" الصينية المتخصصة في تكنولوجيا تركيب الألواح الشمسية بعرض شامل لحلول تركيب الألواح الشمسية والفوتوفولطية لمختلف التطبيقات حول العالم، واشتملت منتجاتها على أنظمة تركيب أرضية وسقفية لمزارع الطاقة الشمسية وأماكن الانتظار والمرائب ونظام تركيب عائم وتثبيتات وسقالات وأجزاء تركيب مختلفة وبراغي أرضية وإكسسوارات وكابلات PV ومنتجات تخزين الطاقة المحمولة، ما يوفر حلولاً متكاملة للمشاريع الكبيرة والمتنوعة.

وقالت كارينا ليو، رئيسة التسويق لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بشركة "Trina Solar" العاملة في مجال الطاقة الشمسية والفوتوفولطية، إن الشركة تعرض خلال "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026" حلولًا متكاملة للطاقة، وليس مجرد ألواح شمسية.

وأضافت أن عروض الشركة تشمل أحدث ألواح "Topcon 2‑point" عالية الكفاءة في توليد الطاقة، ومنصة التخزين "Elementor 3" المرفقة بحل الشبكة المكونة "Grid Forming Solution" لتلبية احتياجات مراكز البيانات في الإمارات ودول الخليج، وأجهزة تتبع "Tracker" لضبط زوايا الألواح في الظروف المختلفة، خصوصًا في المناطق الصحراوية ذات الرياح القوية، إضافة إلى روبوتات متخصصة للتركيب والتنظيف تقلل الاعتماد على العمالة وتخفض التكاليف.

وعرضت شركة "AIKO" تقنيتها المتقدمة الاتصال الخلفي الكامل (ABC) التي تضع جميع التوصيلات الكهربائية في الجزء الخلفي للألواح الشمسية لتقليل خسائر الظل على السطح الأمامي وزيادة امتصاص الضوء وتعزيز كفاءة التحويل الكهروضوئي بشكل كبير، وتشمل منتجاتها ألواحا أحادية البلورية بسعات تتراوح بين "450 و700 Wp"، وسلسلة "COMET" عالية الأداء والقدرة بين "625 و650 Wp"، وسلسلة "STELLAR" للطرازات العالية القدرة مثل "645 Wp" وما فوق، والمناسبة للمشاريع الكبيرة والمحطات الموزعة.

كما قدمت شركة "SUNKEAN" حلولها المتقدمة لتوصيل الطاقة المستدامة مع التركيز على قطاع الطاقة الشمسية والطاقة الخضراء، حيث برز ضمن عروضها طراز "Super Jumper SK-TC CU-AL Conversion Harness" المصمم لتوفير توصيلات سلسة وموثوقة بين النحاس والألمنيوم عبر كامل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بما يشمل الألواح الشمسية وصندوق التجميع والعاكس وصندوق توصيل النظام الكهروضوئي، إلى جانب موصل الخط الرئيسي "Trunk Connector"، وهو نظام ناقل مبتكر متكامل يسهم في نقل الطاقة بثبات ويقلل عدد الكابلات، ما يعزز العائد على الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق.