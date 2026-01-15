الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
15 يناير 2026 22:41

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي روبرت فيكو، رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، اليوم، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون وفرص تطويرها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المستقبل، وغيرها من الجوانب التي تشكل أولويات تنموية، وتخدم المصالح المشتركة للبلدين، وبما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.
وأكد سموه ورئيس وزراء سلوفاكيا، خلال الاتصال، حرصهما المتبادل على مواصلة تعزيز مسارات التعاون.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي روبرت فيكو عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز الحوار والتسويات الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا والأزمات في المنطقة، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة مزيداً من الأزمات.

المصدر: وام
سلوفاكيا
الإمارات
محمد بن زايد
