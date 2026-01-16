إنجاز طبي مذهل.. جراحة قلب بلا شق في الصدر

أجرى أطباء، وللمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ الطب البشري، عملية "مجازة الشريان التاجي"، ويتم فيها تحويل المسار الذي يتدفق الدم من خلاله دون الحاجة إلى شق صدر المريض، على غرار الطريقة التي تُجرى بها حالياً بعض ‌عمليات استبدال الصمام الأورطي، وتعيد توجيه مسار الدم حول انسداد في الشريان الذي يحمله إلى القلب.

وقال قائد فريق البحث الدكتور كريستوفر بروس من المعهد القومي الأميركي للقلب والرئة والدم، "تطلب تحقيق ذلك بعض التفكير خارج الصندوق، لكنني أعتقد أننا طورنا حلاً عملياً للغاية".

وأضاف الباحثون إن النتائج تشير إلى أنه في المستقبل، يمكن أن يكون هناك بديل متاح على نطاق واسع وأقل إيلاما من جراحة القلب المفتوح بالنسبة لأولئك المعرضين لخطر انسداد الشريان التاجي.

ووفقاً لتقرير نُشر في مجلة "سيركيوليشن كارديوفاسكيولار إنترفينشنز"، تم إدخال الأدوات الجراحية وتمريرها من خلال وعاء دموي في ساق المريض، الذي لم يكن مرشحاً لإجراء عملية تحويل مسار الشريان التاجي التقليدية عبر فتح الصدر بسبب فشل القلب وصمامات القلب الاصطناعية القديمة التي لا تعمل بشكل جيد.

وبعد ستة أشهر من الإجراء، لم تظهر على المريض أي علامات لانسداد الشريان التاجي، مما يعني أن الطريقة الجديدة كانت ناجحة.