السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إنجاز طبي مذهل.. جراحة قلب بلا شق في الصدر

إنجاز طبي مذهل.. جراحة قلب بلا شق في الصدر
16 يناير 2026 13:35

أجرى أطباء، وللمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ الطب البشري، عملية "مجازة الشريان التاجي"، ويتم فيها تحويل المسار الذي يتدفق الدم من خلاله دون الحاجة إلى شق صدر المريض، على غرار الطريقة التي تُجرى بها حالياً بعض ‌عمليات استبدال الصمام الأورطي، وتعيد توجيه مسار الدم حول انسداد في الشريان الذي يحمله إلى القلب.

 

وقال قائد فريق البحث الدكتور كريستوفر بروس من المعهد القومي الأميركي للقلب والرئة والدم، "تطلب تحقيق ذلك بعض التفكير خارج الصندوق، لكنني أعتقد أننا طورنا حلاً عملياً للغاية".

 

وأضاف الباحثون إن النتائج تشير إلى أنه في المستقبل، يمكن أن يكون هناك بديل متاح على نطاق واسع وأقل إيلاما من جراحة القلب المفتوح بالنسبة لأولئك المعرضين لخطر انسداد الشريان التاجي.

 

أخبار ذات صلة
المستشفى "المصري الإماراتي" المتحرك لعمليات القلب يصل إلى القاهرة
محمد بن راشد يهنئ نبيل صيدح لفوزه بجائزة "نوابغ العرب 2025" عن فئة الطب

ووفقاً لتقرير نُشر في مجلة "سيركيوليشن كارديوفاسكيولار إنترفينشنز"، تم إدخال الأدوات الجراحية وتمريرها من خلال وعاء دموي في ساق المريض، الذي لم يكن مرشحاً لإجراء عملية تحويل مسار الشريان التاجي التقليدية عبر فتح الصدر بسبب فشل القلب وصمامات القلب الاصطناعية القديمة التي لا تعمل بشكل جيد.

 

وبعد ستة أشهر من الإجراء، لم تظهر على المريض أي علامات لانسداد الشريان التاجي، مما يعني أن الطريقة الجديدة كانت ناجحة.

 

 

المصدر: وام
الصدر
القلب
آخر الأخبار
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
الأخبار العالمية
اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصاً
اليوم 20:47
«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي
الرياضة
«هيرو دبي كلاسيك» تكرِّم الفائزين بتحدي الاستدامة العالمي
اليوم 20:36
إنتر ميلان يعبر أودينيزي ويبتعد بالصدارة الإيطالية
الرياضة
إنتر ميلان يعبر أودينيزي ويبتعد بالصدارة الإيطالية
اليوم 20:31
«عالم القهوة دبي 2026» ينطلق غداً
اقتصاد
«عالم القهوة دبي 2026» ينطلق غداً
اليوم 20:31
محمد بن راشد بن محمد بن راشد يشهد ختام منافسات النسخة الثانية من كأس فزّاع لسباقات الصقور بالتلواح
علوم الدار
محمد بن راشد بن محمد بن راشد يشهد ختام منافسات النسخة الثانية من كأس فزّاع لسباقات الصقور بالتلواح
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©