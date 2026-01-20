«ATRC» يعرض مركبة إماراتية روبوتية للصحراء خلال يومكس 2026

استعرض جناح مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة «ATRC» خلال مشاركته في معرض «يومكس 2026»، أحدث ابتكارات شركة «SteerAI» الإماراتية، الذراع التجارية للمجلس والمتخصّصة في أنظمة التنقل الذاتي للمركبات، عبر عرض مركبة «XRIFT» الأرضية ذاتية القيادة، المصمّمة خصيصاً للعمل في العمليات البرية الصعبة وبيئات الصحراء والتضاريس الوعرة في الإمارات. وتتميز مركبة «XRIFT» بقدرتها على حمل عدة أنواع من الحمولات، بما في ذلك الطائرات من دون طيار، والحمولات اللوجستية، وأنواع أخرى بحسب الحاجة، وتشغيلها الكامل بشكل ذاتي في بيئات صعبة دون تدخل بشري، مع إمكانية التحكم البشري الفوري وإعادة التشغيل السريع للنظام الذاتي عند الحاجة. وقال عمر عفا، مدير العمليات بشركة «SteerAI»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن تكنولوجيا القيادة الذاتية ونظام التحكم في المركبة تم تطويرهما بالكامل في الإمارات بوساطة معهد الابتكار التكنولوجي «TII»، الذراع البحثية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، حيث استغرق تطوير النظام خمس إلى ست سنوات، كما تمت جميع أعمال هندسة المركبة في الإمارات بهدف تقديم هذا الابتكار كتقنية سيادية متقدمة تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن مركبة «BUD-E»، إحدى منصات «XRIFT»، تمثل نموذجاً متقدماً للمركبات البرية لجميع التضاريس، حيث أثبتت كفاءتها في عدد كبير من الحالات العملية وتُستخدم بالفعل على نطاق واسع في الإمارات، وقد تم تحويلها إلى مركبة ذاتية القيادة بالكامل من خلال إزالة جميع المعدات المخصصة للبشر، وتزويدها بنظام قيادة ذاتية متكامل، وأجهزة استشعار، وحواسيب متقدمة، لتعمل بمستوى استقلالية.