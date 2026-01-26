الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة الهند بذكرى يوم الجمهورية

رئيس الدولة ونائباه
26 يناير 2026 10:40

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة دروبادي مورمو.

 

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند.

 

المصدر: وام
