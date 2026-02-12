سفير الكويت: العلاقات الإماراتية الكويتية متجذرة ومزدهرة

أكد جمال محمد الغنيم، سفير دولة الكويت لدى الدولة، أن دولة الإمارات ودولة الكويت ترتبطان بعلاقات أخوية متجذرة ومزدهرة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة دولة الكويت لدى دولة الإمارات، مساء أمس، في أبوظبي بمناسبة الذكرى الـ 65 للعيد الوطني، والذكرى الـ 35 لتحرير دولة الكويت، إن الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الكويت هذا العام يحمل طابعاً خاصا، مع إطلاق دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة مبادرة "أسبوع العلاقات الأخوية الإماراتية الكويتية" التي تضمنت العديد من الفعاليات عكست عمق العلاقات الأخوية وشهدت مشاركة مجتمعية واسعة.

وأضاف أن هذه المبادرة جسدت نموذجاً عملياً للأخوة المتجذرة بين دولة الإمارات ودولة الكويت، وأكدت أن العلاقات بين البلدين هي روابط تاريخية وإنسانية متينة تقوم على المحبة الصادقة والتقدير المتبادل والمصير المشترك.

وأشار إلى أن الحضور المميز في احتفالية اليوم يعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها دولة الكويت في وجدان قيادة وشعب دولة الإمارات، ويؤكد في الوقت ذاته عمق العلاقة والحرص المشترك على مواصلة مسيرة التعاون والتنسيق والشراكة في مختلف المجالات.

وأوضح سعادته، أن العلاقات الإماراتية الكويتية تستند إلى إرث تاريخي راسخ وما نشهده اليوم من تطور في مستويات التعاون ومن شراكات تنموية هو ترجمة عملية لتلك الأسس الراسخة، ودليل واضح على تطور العلاقات إلى مستويات متقدمة تعكس الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الشقيقين، معربا عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.