الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفير الكويت: العلاقات الإماراتية الكويتية متجذرة ومزدهرة

سفير الكويت: العلاقات الإماراتية الكويتية متجذرة ومزدهرة
12 فبراير 2026 11:41

أكد جمال محمد الغنيم، سفير دولة الكويت لدى الدولة، أن دولة الإمارات ودولة الكويت ترتبطان بعلاقات أخوية متجذرة ومزدهرة.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة دولة الكويت لدى دولة الإمارات، مساء أمس، في أبوظبي بمناسبة الذكرى الـ 65 للعيد الوطني، والذكرى الـ 35 لتحرير دولة الكويت، إن الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الكويت هذا العام يحمل طابعاً خاصا، مع إطلاق دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة مبادرة "أسبوع العلاقات الأخوية الإماراتية الكويتية" التي تضمنت العديد من الفعاليات عكست عمق العلاقات الأخوية وشهدت مشاركة مجتمعية واسعة.

وأضاف أن هذه المبادرة جسدت نموذجاً عملياً للأخوة المتجذرة بين دولة الإمارات ودولة الكويت، وأكدت أن العلاقات بين البلدين هي روابط تاريخية وإنسانية متينة تقوم على المحبة الصادقة والتقدير المتبادل والمصير المشترك.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
سلطان الشامسي يشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لمسار روما

وأشار إلى أن الحضور المميز في احتفالية اليوم يعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها دولة الكويت في وجدان قيادة وشعب دولة الإمارات، ويؤكد في الوقت ذاته عمق العلاقة والحرص المشترك على مواصلة مسيرة التعاون والتنسيق والشراكة في مختلف المجالات.

وأوضح سعادته، أن العلاقات الإماراتية الكويتية تستند إلى إرث تاريخي راسخ وما نشهده اليوم من تطور في مستويات التعاون ومن شراكات تنموية هو ترجمة عملية لتلك الأسس الراسخة، ودليل واضح على تطور العلاقات إلى مستويات متقدمة تعكس الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الشقيقين، معربا عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

المصدر: وام
سفير الكويت
الإمارات
الكويت
آخر الأخبار
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
اليوم 11:31
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز باكستان
اليوم 11:14
350 لاعباً ولاعبة في بطولة الشارقة للجودو غداً
الرياضة
350 لاعباً ولاعبة في بطولة الشارقة للجودو غداً
اليوم 11:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©