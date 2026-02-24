«التعليم الخاص» في عجمان يطلق مبادرة «مدارك»

عجمان (وام)



أعلن مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان إطلاق مبادرة «مدارك» المعرفية، بحضور مديري المدارس الخاصة ومسؤولين تربويين وممثلين عن جهات حكومية؛ بهدف تمكين القيادات المدرسية، وبناء مجتمعات تعلم مهنية في الإمارة.

وتستهدف المبادرة تعزيز قدرات 48 مدير مدرسة خاصة، عبر صياغة نموذج قيادي يواكب التحولات التربوية والتكنولوجية، ويتماشى مع رؤية عجمان 2030، و«نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات 2071، بما يسهم في إعداد رأس مال بشري مؤهل يدعم تطلعات الإمارة.

وأكدت عائشة سلطان الشامسي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان، أن «مدارك» تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز دور مديري المدارس كقادة تربويين قادرين على ترجمة التوجهات الوطنية إلى ممارسات تعليمية تدعم تجربة الطلبة وتثري مشاركة أولياء الأمور.

وأوضحت الشامسي أن المبادرة تتضمن لقاءات دورية وبرامج متخصصة تسهم في تبادل الخبرات، وتطوير الأداء المؤسسي.