الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نقل عجمان» توزّع 250 هدية على السائقين

«نقل عجمان» توزّع 250 هدية على السائقين
25 فبراير 2026 03:00

عجمان (الاتحاد)

نفّذت هيئة النقل بعجمان مبادرة لتوزيع هدايا على السائقين، وذلك بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، بما يعكس قيم التكافل والاهتمام بالعاملين.
وشملت المبادرة توزيع 250 هدية تحتوي على ملابس للسائقين في قطاعات الهيئة المختلفة، ضمن جهود مشتركة تهدف إلى دعم السائقين وتحفيزهم، وتعزيز روح التقدير لالتزامهم اليومي في أداء مهامهم، حيث إن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج الهيئة للمسؤولية المجتمعية وحرصها على ترسيخ ثقافة العطاء والشراكة مع المؤسسات الخيرية، بما يسهم في تعزيز الأثر الإيجابي للمبادرات الإنسانية داخل الإمارة.

أخبار ذات صلة
«التعليم الخاص» في عجمان يطلق مبادرة «مدارك»
حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني وفد المجلس الوطني الاتحادي بشهر رمضان
هيئة النقل
عجمان
هيئة الأعمال الخيرية العالمية
آخر الأخبار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
علوم الدار
وفد من المملكة المتحدة يطلع على منظومة الجاهزية للطوارئ النووية في الدولة
اليوم 11:19
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» يترقب قرعة «طشقند جراند سلام»
اليوم 11:15
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر
اليوم 11:15
ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: طلبت من شركات التكنولوجيا الكبرى بناء محطات لتشغيل مراكز البيانات
اليوم 11:09
أسعار الذهب
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 10:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©