«نقل عجمان» توزّع 250 هدية على السائقين

عجمان (الاتحاد)



نفّذت هيئة النقل بعجمان مبادرة لتوزيع هدايا على السائقين، وذلك بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، بما يعكس قيم التكافل والاهتمام بالعاملين.

وشملت المبادرة توزيع 250 هدية تحتوي على ملابس للسائقين في قطاعات الهيئة المختلفة، ضمن جهود مشتركة تهدف إلى دعم السائقين وتحفيزهم، وتعزيز روح التقدير لالتزامهم اليومي في أداء مهامهم، حيث إن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج الهيئة للمسؤولية المجتمعية وحرصها على ترسيخ ثقافة العطاء والشراكة مع المؤسسات الخيرية، بما يسهم في تعزيز الأثر الإيجابي للمبادرات الإنسانية داخل الإمارة.