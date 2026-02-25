الخميس 26 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد: تُجسِّد العلاقات بين الإمارات والكويت نموذجاً راسخاً للأخوّة الصادقة

طحنون بن زايد: تُجسِّد العلاقات بين الإمارات والكويت نموذجاً راسخاً للأخوّة الصادقة
25 فبراير 2026 13:35

هنّأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، قيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة بمناسبة أعيادهم الوطنية، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقال سموّه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ قيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة بمناسبة أعيادهم الوطنية، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع البرازيل وتعزّي في ضحايا الأمطار والانزلاقات الأرضية
الإمارات تضيء درب الأمل بمبادرات رمضانية تخفّف معاناة المحتاجين حول العالم

تُجسِّد العلاقات بين الإمارات والكويت نموذجاً راسخاً للأخوة الصادقة والتعاون البنّاء، وروابط تاريخية متينة تقوم على الثقة والمحبّة ووحدة المصير، ونتطلع إلى مزيد من الشراكة المثمرة لما فيه خير الشعبين الشقيقين».


المصدر: وام
الإمارات
الكويت
طحنون بن زايد
آخر الأخبار
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
الرياضة
انطلاق المهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة
اليوم 19:35
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
الرياضة
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
اليوم 19:20
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اقتصاد
«محمد بن راشد للابتكار» يكشف عن نمو الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة
اليوم 17:40
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اقتصاد
شراكة بين «الخليج العربي للاستثمار» و«دانا كلود»
اليوم 17:33
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اقتصاد
«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©